Eski Ak Parti Uşak Milletvekili Mehmet Altay Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Eski AK Parti Uşak Milletvekili Mehmet Altay, kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Altay'ın vefatıyla ilgili başsağlığı mesajı paylaştı.

Bir süredir kanser tedavisi gören Altay, tedavi gördüğü Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bugün hayatını kaybetti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı başsağlığı mesajında, "Önceki dönem AK Parti Uşak Milletvekili, değerli kardeşimiz Mehmet Altay'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.

500

