Eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın yeğeni düğünde maganda kurşunuyla hayatını kaybetti

Ağrı'nın Tutak ilçesinde yapılan bir düğünde rastgele ateşlenen tabancadan çıkan kurşun, eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın yeğeni Ali Sayan'ın başına isabet etti. Ağır yaralanan Ali Sayan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından silahı ateşleyen kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.