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Eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın yeğeni düğünde maganda kurşunuyla hayatını kaybetti

Eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın yeğeni düğünde maganda kurşunuyla hayatını kaybetti

Güncel Haberler

Ağrı'nın Tutak ilçesinde yapılan bir düğünde rastgele ateşlenen tabancadan çıkan kurşun, eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın yeğeni Ali Sayan'ın başına isabet etti. Ağır yaralanan Ali Sayan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından silahı ateşleyen kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

-AĞRI'nın Tutak ilçesinde katıldığı düğünde maganda kurşunu ile ağır yaralanan eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın yeğeni Ali Sayan (20), hayatını kaybetti.

Karahan köyünde 9 Haziran'da yapılan düğünde rastgele ateşlenen tabancadan çıkan kurşun, eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın yeğeni Ali Sayan'ın başına isabet etti. Ağır yaralanan Sayan, ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Ali Sayan, bu sabah hayatını kaybetti. Sayan'ın cenazesi, yarın Tutak ilçesine bağlı Yukarı Kargalık köyünde toprağa verilecek. Savcı Sayan da acı haberi, sosyal medya hesabından duyurdu. Düğünde silahı ateşleyenin belirlenip, yakalanması için çalışmalar sürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan Demir - Güncel

Savcı Sayan Tutak Ağrı Güncel Haberler

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