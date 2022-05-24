Eski ABD Başkanı Yardımcısı Mike Pence mitinge katıldı - Haberler

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Eski ABD Başkanı Yardımcısı Mike Pence mitinge katıldı

AA - Nethan Posner - Güncel
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Eski ABD Başkanı Yardımcısı Mike Pence, Amerika Birleşik Devletleri'nin Georgia eyaletinde yer alan Kennesaw kentinde Georgia Valisi Brian Kemp için düzenlenen seçim kampanyası mitingine katılarak bir konuşma gerçekleştirdi.

Eski ABD Başkanı Yardımcısı Mike Pence, Amerika Birleşik Devletleri'nin Georgia eyaletinde yer alan Kennesaw kentinde Georgia Valisi Brian Kemp için düzenlenen seçim kampanyası mitingine katılarak bir konuşma gerçekleştirdi.

AA / Nethan Posner - Güncel

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