Eski ABD Başkanı Yardımcısı Mike Pence mitinge katıldı - Haberler

Eski ABD Başkanı Yardımcısı Mike Pence mitinge katıldı
AA - Nethan Posner - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Eski ABD Başkanı Yardımcısı Mike Pence, Amerika Birleşik Devletleri'nin Georgia eyaletinde yer alan Kennesaw kentinde Georgia Valisi Brian Kemp için düzenlenen seçim kampanyası mitingine katılarak bir konuşma gerçekleştirdi.
Eski ABD Başkanı Yardımcısı Mike Pence, Amerika Birleşik Devletleri'nin Georgia eyaletinde yer alan Kennesaw kentinde Georgia Valisi Brian Kemp için düzenlenen seçim kampanyası mitingine katılarak bir konuşma gerçekleştirdi.
AA / Nethan Posner - Güncel