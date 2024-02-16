Üye Girişi
Haberler

Donald Trump'a emlak dolandırıcılığından 354,9 milyon dolar para cezası

Güncelleme:

New York'ta emlak sektöründe dolandırıcılıkla yargılandığı davada eski ABD Başkanı Donald Trump'a 354,9 milyon dolar para cezası kesildi.

ABD'nin New York eyaletinde eski başkan Donald Trump hakkında açılan emlak dolandırıcılığı davasında karar çıktı. Trump'ın 354,9 milyon dolar ceza ödemesi gerektiğine hükmedildi. Trump'ın ayrıca üç yıl boyunca eyalette bir şirket yönetmesini yasaklandı.

Donald Trump, New York'ta emlak sektöründe dolandırıcılıktan yargılandığı davada 354,9 milyon dolar para cezasına çarptırıldı

TRUMP'IN NEW YORK'TAKİ DOLANDIRICILIK DAVASI

New York Başsavcı Letitia James, Trump'ın, üç çocuğunun ve şirketinin servetini 3,6 milyar dolar fazla gösterdiğini öne sürerek iddianame hazırlamıştı.

İddianamede, yargıçtan, Trump ve çocuklarının New York'ta bir daha şirket kurmamasını, 5 yıl boyunca ticari gayrimenkul satın almalarını yasaklamasını ve 370 milyon dolar para cezasına çarptırılmasını talep ediyordu.

"Emlak sektöründe yıllarca çok sayıda kişi ve kurumu dolandırdığı" suçlamasıyla açılan davada, Yargıç Arthur Engoron, eski Başkan Trump ve "Trump Organization" adlı şirketinin anlaşmalarda ve finansman sağlama evrakında, varlıklarına aşırı değer biçerek ve net servetini abartarak bankaları, sigortacıları ve iş dünyasından kişileri dolandırdığına ilişkin suçlamaların mahkemede görülmesine hükmetmişti.

Engoron, 35 sayfalık kararında, Trump ile şirketinin ve yöneticilerinin, yıllık finansal durumları hakkında sürekli yalan söyleyerek uygun şartlarda kredi ve düşük sigorta primi elde ettiklerini belirtmişti.

Hakkında açılan davalar devam ederken Trump, kasım ayında yapılacak başkanlık seçimi için Cumhuriyetçilerin adayı olma yolunda ilerliyor.

Kaynak: AA / Güncel

Donald Trump New York Dolandırıcılık Hukuk Emlak Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

17 Şubat 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 17 Şubat 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 17 Şubat Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 17 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi! 17 Şubat Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 17 Şubat İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! Rüyada kayınvalide görmek ne anlama gelir? Rüyada ölmüş kaynana görmek, Rüyada kaynana kayınbaba görmek, Rüyada eski kaynana görmek nedir? SMA hastalığı nedir? SMA hastalığı belirtileri neler, nasıl tedavi edilir? Aşure nasıl yapılır? Aşure malzemesi listesi! Aşureye neler konulur? Rüyada kına gecesi görmek ne anlama gelir? Rüyada kendi kına gecesini görmek, oynamak ne anlama gelir? Yalı Çapkını Pelin ölüyor mu, diziden ayrılacak mı? 17 Şubat Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 17 Şubat Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! Inter - Salernitana maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Inter - Salernitana maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Zitvatorok Antlaşması önemi! Zitvatorok Antlaşmasının şartları nedir? Zitvatorok Antlaşması hangi padişah döneminde imzalandı? Rüyada tilki görmek ne anlama gelir? Rüyada tilki yavrusu görmek nedir? Rüyada beyaz tilki görmek ne demektir? Rüyada papatya görmek ne anlama gelir? Rüyada beyaz papatya görmek, sarı papatya görmek nedir? Rüyada papatya tarlası görmek!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title