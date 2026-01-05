Aydın'da eşini öldürüp trafik kazası süsü veren kocaya ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

Aydın'ın Germencik ilçesinde eşini tabancayla öldürüp trafik kazası süsü veren koca hakkında eşe ve kadına karşı tasarlayarak öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, çocuğunu kasten öldürmeye teşebbüsten 14 yıldan 21 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Söke Cumhuriyet Başsavcılığı, Aydın-İzmir Otoyolu Selatin Tüneli mevkisinde 20 Aralık 2024'te Derya B'nin (27) ölü bulunması ve o dönem 6 yaşında olan kızı D.B'nin yaralanmasına ilişkin tutuklanan R.B. (36) hakkında iddianame hazırladı.

İddianamede Adli Tıp Kurumundan alınan rapor ile sanık ve tanık ifadeleri yer aldı.

Tanık D.B. ifadesinde olay günü aracı süren babasının elinde tabanca gördüğünü, ön yolcu koltuğundaki annesinin elinde tabanca görmediğini anlattı. Patlama sesi duyduğunu, sesin ardından annesinin oturduğu taraftaki camda kan gördüğünü ifade eden D.B, annesinin ağzından da kan geldiğini gördüğünü belirtti.

Sanık R.B. ise seyir sırasında eşinin koltuğun altından tabanca çıkardığını öne sürerek, sol eline aldığı silahı kafasına dayayıp ateşlediğini iddia etti.

Aracı yolun sağında durdurduğunu belirten R.B, "Kızım arkada uyuyordu. Eşimin elindeki silah düşerken ben aldım. Doldur boşalt yaparken tekrar ateş aldı. Silahtan çıkan mermi sol kapıya geldi, daha sonra tabancayı sağ taraftaki camdan dışarı attım. Olayın şokuyla otobana girdim, hızlı şekilde ilerlerken önümden bir aracın geçmesi üzerine kaza yaptım. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum." ifadelerini kullandı.

İnternette silah aramış

Otopsi raporuna göre Derya B'nin trafik kazası sonucu değil, kazadan önce baş bölgesinden ateşli silah ile vurularak öldürüldüğünün tespit edildiği belirtilen iddianamede, sanığın savunmasının dosyadaki somut delillerle uyumlu olmadığı kaydedildi.

Otopsi raporunda atış mesafesinin en az 40 santimetre olduğuna, sanığın telefonundaki incelemelerde olaydan 3 gün önce internette silah aradığının tespit edildiğine yer verilen iddianamede, maktulün silahla vurulmasından sonra sanığın hastane, kolluk gibi haber vermesi gereken kurumlara müracaat etmeyip uzun sayılabilecek süre araçla seyretmesinin ve devamında kaza yapmasının da maktulün intihar etmediğinin göstergesi olduğu ifade edildi.

İddianamede, "Sanığın aralarında husumet bulunan maktulü önceden öldürmeye karar vererek olay gününden minimum 3 gün öncesinden silah arayışına girdiği, silahı bulduktan sonra olay günü silahı gizlice araca gizlediği ve araçla seyir halindeyken önceden planladığı üzere maktulün uyuduğu sırada tabancayı gizlediği yerden çıkarıp Derya B'yi baş bölgesinden vurarak öldürdüğü anlaşılmaktadır." denildi.

Söke Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanık hakkında eşe ve kadına karşı tasarlayarak öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, çocuğunu kasten öldürmeye teşebbüsten de 14 yıldan 21 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Olay

Aydın'ın Germencik ilçesinde 20 Aralık 2024'te R.B'nin kullandığı 09 EB 225 plakalı otomobil, Aydın-İzmir Otoyolu'nda bariyere çarpmış, R.B'nin araçtaki eşi Derya B'nin hayatını kaybettiği belirlenmiş, R.B. ile 6 yaşındaki kızı yaralanmıştı.

Derya B'nin vücudunda kurşun izleri tespit edilmesi üzerine soruşturma yürütülmüş, kadının cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderilmiş, yapılan incelemede Derya B'nin kazadan önce başına isabet eden kurşun sonucu öldüğü tespit edilmişti. Otomobili kullanan R.B, 25 Şubat 2025'te tutuklanmıştı.