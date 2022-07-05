Eşini kaçırıp, barakaya kapatarak başına köpek bağlayan kocaya 5 yıl hapis cezası

DENİZLİ'de kendisini aldattığını ileri sürdüğü eşi Özgün Y.'yi (39) saçlarından sürükleyip döven, götürdüğü çiftlik evinde soğukta barakaya kapatıp başına köpek bağlayarak kötü muamelede bulunduğu iddiasıyla yargılanan tekstilci iş insanı Mustafa Y. (48), iyi hal indirimiyle 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Eşinin, aldatma iddiasını mahkemede kanıtlayamadığını belirten Özgün Y., ölüm korkusu yaşadığını söyleyerek, boşanıp çocuklarıyla mutlu bir hayat sürmek istediğini belirtti.

Pamukkale ilçesinde yaşayan tekstilci iş insanı Mustafa Y., iddiaya göre, 2 çocuğunun annesi eşi Özgün Y.'yi, 20 Mart 2020'de kendisini aldattığı gerekçesiyle saçlarından sürükleyip döverek aracına bindirdi. Mustafa Y., araçta da dövemeye devam ettiği eşini Bozkurt ilçesinde bir çiftlik evine götürüp barakaya kapatarak başına da köpek bağladı. Barakada yaklaşık 1 saat zorla tutulan Özgün Y., eşi tarafından tekrar Denizli'ye getirilip bir apart dairede odaya kapatıldı. Ailesinin Özgün Y.'ye ulaşamayınca polis merkezine başvurduğunu öğrenen Mustafa Y., eşini alıp birlikte yaşadıkları eve götürdü. Burada ailesiyle görüşmeden önce morlukların görülmemesi için yüzüne fondöten sürmek zorunda kaldığını belirten Özgün Y., daha sonra polis merkezine giderek eşinden şikayetçi oldu. Özgün Y.'nin eşi tarafından zorla götürüldüğü anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Özgün Y.'nin avukatı Salim Kutlutürk ise mahkemenin verdiği karardan dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Müvekkilim eşi tarafından insanlık dışı olaylara maruz kaldı. Örnek olması gereken bir karar. Biz yine de daha fazla ceza alması için kararı istinaf mahkemesine taşıyacağız. Sonuçtan memnunuz. Türk yargısı gereken kararı verdi ve cezalandırıldı" ifadelerini kullandı.