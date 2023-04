Eşini 6 yerinden bıçaklayan koca: Beni makasla yaraladığında affettim, o da affetsin

BURSA'da, 3 yıllık eşi Yüce Can Yılmaz'ı (39), 6 yerinden bıçaklayan Kenan Yılmaz (42), 'Tasarlayarak kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle tutuklu yargılandığı davada yazılı savunma sundu. Yılmaz savunmasında, "Eşim bir sefer beni makasla yaraladı, ben onu o zaman affettim, o da beni affetsin. Çok pişmanım" diyerek, tahliyesini ve beraatini talep etti. Mahkeme heyeti, duruşmayı erteleyerek, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Olay, 16 Ocak'ta, Mudanya ilçesi Şükrüçavuş Mahallesi'nde meydana geldi. Kenan Yılmaz, 3 yıl önce evlendiği Yüce Can Yılmaz'dan 1 yıl önce ayrılma kararı aldı. Ayrı yaşayan çift, Yüce Can Yılmaz'ın oturduğu evde bir araya geldi. Burada çıkan tartışmada Kenan Yılmaz, eşini dövüp, karın ve kalça bölgesinden 6 bıçak darbesi ile yaraladı. Yüce Can Yılmaz, komşularının çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Olayın ardından yakalanıp, gözaltına alınan Kenan Yılmaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, Yüce Can Yılmaz'ın doktor raporunu dikkate alarak, saldırının, kişinin yaşamını tehlikeye soktuğu, basit bir tıbbi müdahale ile giderilemeyecek ölçüde olduğu ve sanığın, polise suçunu itiraf ederek bıçağın yerini gösterdiğini belirtti. Sanığın, müştekiye birden fazla bıçak darbesi vurduğu ve eyleminin 'Eşe ve kadına karşı öldürmeye teşebbüs' suçunu oluşturduğundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluk halinin devamını kararlaştırıp, mütalaaya karşı savunma için ek süre vererek duruşmayı erteledi.