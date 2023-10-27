Eşini 11 kurşunla öldüren kocaya haksız tahrik ve iyi hal indirimiyle 20 yıl hapis

ERZURUM'un Horasan ilçesinde 6 çocuk annesi eşi Yasemin Sarıyıldız'ı (39) 11 kurşunla öldüren Ezalettin Sarıyıldız (46), haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulanarak 20 yıl hapse çarptırıldı. 3 üyeli mahkemenin kadın hakimi, karara muhalefet şerhi koydu. Davaya müdahil olan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği avukatlarından Berfin Ozan, kararı istinafa götüreceklerini belirterek, "Heyet üç kişiden oluşuyor. Bir tane üyemiz kadın. Kendisine teşekkür ediyoruz çünkü kendisi karşı oy kullandı" dedi.

Horasan ilçesi Alagöz Mahallesi'nde 24 Ekim 2022 tarihinde, Yasemin ve Ezalettin Sarıyıldız çifti arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada Ezalettin Sarıyıldız, ruhsatlı tabancasıyla eşi Yasemin Sarıyıldız'ı vurdu. Yaralanan Yasemin Sarıyıldız, kaldırıldığı Horasan Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı. İhbar üzerine adrese giden jandarma tarafından yakalanan Ezalettin Sarıyıldız, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Yasemin Sarıyıldız'ın yapılan otopsisinde vücuduna 11 kurşunun isabet ettiği, bunlardan 4'ünün öldürücü nitelikte olduğu belirlendi.

ÖNCE SAĞ GÖZÜNE VURDU, SONRA SİLAHLA ÖLDÜRDÜ

Savcı iddianamesinde şüphelinin ruhsatlı tabancası ile maktulü öldürmek kastıyla birçok kez ateş ettiğini bildirdi. Sarıyıldız'ın otopsisinde toplam 11 atışla oluşması mümkün ateşli silah yaralamasına maruz kaldığı, 4 mermi çekirdeğinin öldürücü nitelikte olduğu belirtilen iddianamede, Ezalettin Sarıyıldız'ın eşinin önce sağ gözüne vurduğu, ardından silahla öldürmek amacıyla kasıtlı hareket ettiğine yer verildi. Savcı, Ezalettin Sarıyıldız'ın 'Eşe karşı kasten öldürme' suçunu işlediğini ve ilgili sevk maddesinin karşılığı olan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

KARDEŞİ KONUŞTU

Erzurum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşması yapıldı. Tutuklu sanık Ezalettin Sarıyıldız'ın hazır bulunduğu duruşmayı, Yasemin Sarıyıldız'ın ailesi ve davaya müdahil olan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği avukatlarından Berfin Ozan katıldı. Yasemin Sarıyıldız'ın kardeşi Abdullah Kurt, "Olaydan bir yıl önce ablamın evine misafir oldum. Sanık, ablama bağırıp, hakaret ediyordu. 'Çocuklarına siz neden bu kadar oldunuz, olmasaydınız' diyordu. Ben yaşananlara üzülerek başka odaya geçtim. Ben evden ayrıldıktan sonra ablamı dövmüş. Ablama 'Ailene bir şey yansıtırsan kardeşini öldürürüm' diye tehdit etmiş" dedi.

Sanık Ezalettin Sarıyıldız, "Allah biliyor, ben eşimi kasten öldürmedim. Eşimle hiçbir problem yaşamadım. Onu çok sevdim. Benim elimdeki silahtan çıkan kurşunla öldü ama ben inanın onu değil kendimi vurmak istedim. Eşim müdahale eder, engel olur diye düşündüm. Eşim dışarıya çıktı sanmıştım ama nasıl oldu anlamadım. Eşimin ailesinin iddia ettiği gibi birisi olsaydım bunların hiçbirisi burada olmazdı" diye kendini savundu.

İNDİRİMLİ CEZA

Mahkeme heyeti, davayla ilgili kararını verdiği aranın ardından açıkladı. 3 üyeli mahkemenin 2 üyesinin kararıyla Ezalettin Sarıyıldız, eşi kasten öldürme suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulayarak cezayı 20'yıla indirdi. Mahkemenin kadın üyesi karara muhalefet şerhi koydu.

KADIN ÜYEYE TEŞEKKÜR ETTİ

Davaya müdahil olan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği avukatlarından Berfin Ozan, kararı istinafa götüreceklerini belirterek, şunları söyledi:

"Yasemin Sarıyıldız, eşi tarafından 11 kurşun ile öldürüldü. 4 kurşun öldürücü bölgelere isabet etmiş bulunmaktaydı. Geriye kalan kurşunlar, vücudunun alt bölgelerine isabet etmişti. Alınan ölü muayene raporunda Yasemin hanımın daha öncesinde şiddete maruz kaldığını ispatlar nitelikteydi. Gözünde ve bacağında ekimozlar olduğu belirtiliyordu rapordu. Ancak heyet bunu göz önüne almadan karar verdi. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmedildi. Ancak bizim bütün kadın cinayetleri dosyalarında dert yandığımız bir durum bu dosyada da gerçekleşti ve haksız tahrik indirimi bir de iyi hal indirimi uygulandı. Neticede 20 yıl gibi bir cezaya hükmolundu. Bu haliyle biz tabi ki cezayı istinaf edeceğiz. Umarım istinaf bu indirimleri kaldırır ve tekrardan ilgili mahkemeye gönderir. Mahkeme heyeti üç kişiden oluşuyor. Bir tane üyemiz kadın. Kendisine teşekkür ediyoruz. Çünkü kendisi karşı oy kullandı dosyada. Geriye kalan 2 erkek hakim ise bu şekilde karar verilmesi yönünde oy kullanmış. 2 oya karşı bir oy kullanıldığından dolayı bu şekilde bir hüküm kuruldu" diye konuştu.