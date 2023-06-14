Esenyurt'un yolları yenileniyor

İSTANBUL Yaz aylarının gelmesiyle birlikte asfaltlama çalışmalarını hızlandıran Esenyurt Belediyesi, Akçaburgaz Mahallesi 1567. Sokağın yollarını yeniledi.

İlçedeki bozuk yolları yenileyen Esenyurt Belediyesi, vatandaşların rahat bir şekilde ulaşımını sağlıyor. Havaların ısınmasıyla birlikte ilçe genelinde asfaltlama ihtiyacı olan sokaklarda hummalı bir çalışma yürüten ekipler, vatandaşlardan gelen talepleri de değerlendirerek aksaklıkları gideriyor. Bu kapsamda Akçaburgaz Mahallesi 1567. Sokağa asfalt serimi yapan ekipler, Esenyurtluların arabalarıyla daha kolay seyahat etmesini sağladı. Ulaşımda bu yolu kullanan vatandaşlar, çalışmasından memnun olduklarını dile getirerek, Esenyurt Belediyesi'ne teşekkür etti.