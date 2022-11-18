Esenyurt'ta yol ortasında kavga ettikleri kişiyi hastanelik olana kadar dövdüler
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İstanbul Esenyurt'ta yol ortasında yaşanan kavgada yaralanan 1 kişi, hastaneye kaldırıldı. Kavga anları da güvenlik kamerasına yansıdı.
Doğan Araslı Bulvarı'nda dün gece saatlerinde bir grup genç, bir kişiyi bilinmeyen bir nedenle yol ortasında darbetti. Grup, yerde yatan adamı dakikalarca tekmeledi. Çevredekilerin yanlarına doğru geldiğini gören gençler olay yerinden hızla ayrıldı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor. Öte yandan yaşananalar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel