İstanbul sağanak yağışa teslim! Esenyurt'ta araçlar mahsur kaldı, evleri su bastı

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen yağış başladı. Esenyurt'ta yağış nedeniyle yollar göle döndü. Pınar Mahallesi'nde yollarda araçlar mahsur kaldı. Bazı evleri ise su bastı. Arnavutköy'de ise sokaklar komple trafiğe kapatılırken, bir araç yarıya kadar sulara gömüldü.

Son günlerde artan nem ve sıcaklar İstanbullulara zor günler yaşatırken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta boyunca kentte yağmurlu havanın etkili olacağını açıkladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet ve Koordinasyon Merkezi (AKOM)'dan yapılan açıklamada ise "Cuma akşam saatlerine kadar İstanbul genelinde etkili olması beklenen serin ve yağışlı havaya karşı tedbirli olunması öneriliyor." denildi.

HER İKİ YAKADA DA SAĞANAK ETKİLİ OLDU

Dün akşamdan beri etkisi gösteren sağanak İstanbul'un farklı noktalarında hayatı olumsuz etkiledi. Anadolu Yakası'nda Kadıköy, Ümraniye, Üsküdar, Ataşehir, Maltepe, Kartal, Pendik ve Beykoz'da gök gürültülü yağış başladı. Avrupa Yakası'nda ise Esenyurt, Avcılar, Beylikdüzü, Büyükçekemece, Başakşehir, Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Şişli, Fatih ve Zeytinburnu'nda gök gürültülü hafif yağış etkili oluyor.

EVLERİ SU BASTI

Esenyurt'ta ise sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü. Pınar Mahallesi'nde yollarda araçlar mahsur kaldı. Bazı evleri su bastı.

SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ

Arnavutköy Boğazköy Bülent Sokak, yağmur suları nedeniyle adeta göle döndü. Sokak komple trafiğe kapatılırken, bir araç yarıya kadar sulara gömüldü. Olay yerine gelen ekipler, suların tahliyesi için çalışma başlattı.