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Esenyurt'ta yangında üst katta mahsur kalan 1'i bebek 5 kişiyi itfaiye kurtardı

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Esenyurt'ta yangında üst katta mahsur kalan 1'i bebek 5 kişiyi itfaiye kurtardı
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Esenyurt'ta 5 katlı binanın 4'üncü katındaki dairede çıkan yangında üst katta mahsur kalan 1'i bebek 5 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Merdiven aracıyla kurtarılan 1 bebek, 2 çocuk ve 2 kişinin kurtarılma anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

ESENYURT'ta 5 katlı binanın 4'üncü katındaki dairede çıkan yangında, üst katta mahsur kalan 1'i bebek 5 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Mahsur kalanların kurtarıldığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yangın, dün saat 17.00 sıralarında Yeşilkent Mahallesi 1897'nci Sokak'ta çıktı. 5 katlı binanın 4'üncü katındaki daireden henüz bilinmeyen nedenle yükselen alevler, kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alevlerin kısa sürede tüm katı sarması nedeniyle binadan çıkamayan en üst kattakiler mahsur kaldı. Söndürme çalışmalarını sürdüren itfaiye ekipleri, 5'inci katta mahsur kalan 1 bebek, 2 çocuk ve 2 kişiyi merdiven aracıyla kurtardı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Mahsur kalanların kurtarıldığı anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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