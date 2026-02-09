Haberler

Esenyurt'ta teybin arkasına zulalanmış uyuşturucu ele geçirildi: 6 şüpheli yakalandı

Esenyurt'ta teybin arkasına zulalanmış uyuşturucu ele geçirildi: 6 şüpheli yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Esenyurt'ta düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ticareti yapan 6 kişi yakalandı ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Şüphelilerden 3'ü adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 3'ü tutuklandı.

ESENYURT'ta uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen 6 şüpheli yakalandı. Bir araçta yapılan aramada ise uyuşturucunun teybin arkasına zulalandığı ortaya çıktı. Uyuşturucunun ele geçirildiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Koza Mahallesi'nde 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçunun önlenmesi ve şüphelilerin tespit edilerek yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında 4 Şubat'ta belirlenen ev ve araçlara operasyon düzenlendi. Operasyonda kimlikleri tespit edilen F.A. (31), H.P. (26), O.A. (24), B.Ç. (22), S.C.T. (45) ve İ.Y.T. (45) yakalandı. Ev, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda 3 bin 172 adet uyuşturucu hap, bin 470 gram kimyasal madde (tarımsal ilaç), 392,3 gram kokain, 107,4 gram kubar esrar, 8 elektronik sigara, 1 hassas terazi, 10 cep telefonu ile 100 dolar, 100 euro ve 900 lira ele geçirildi. Bir araçta yapılan aramada ise şüphelilerin uyuşturucuyu teybin arkasına kurdukları düzenekle zulaladıkları tespit edildi. Bu alanın bulunma anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden F.A., O.A. ve B.Ç. hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken; İ.Y.T., H.P. ve S.C.T. tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
'Felaketimiz olur' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkartan tablo

"Felaketimiz olur" diyen Erdoğan'ı haklı çıkartan tablo
Dosyada şoke eden detay! Epstein 330 galon sülfürik asit satın almış

Sapık milyarderden esrarengiz alışveriş! Galonlarca satın almış
İşte Özgür Özel'in CHP'den istifa eden Mesut Özarslan'a attığı küfürlü mesajlar

İşte Özel'in CHP'den istifa eden Özarslan'a attığı küfürlü mesajlar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte nüfusu düşen 33 şehir! Tek tek listeledik, şaşırtıcı iller var

İşte nüfusu düşen 33 şehir! Tek tek listeledik, şaşırtıcı iller var
Süper Lig devi ara transfer döneminde dünyada 4. oldu

Taraftarlar "Yok artık" diyor! Süper Lig devi dünyada 4. oldu
Herkes onu konuşuyor! 1.5 yıl sonra saçlarını kesebilir

Büyük konuşmanın bedelini yarın gece ödeyebilir
Sahilde kan donduran manzara! Yürürken fark edip telefona sarıldı

Sahilde kan donduran manzara! Yürürken fark edip telefona sarıldı
İşte nüfusu düşen 33 şehir! Tek tek listeledik, şaşırtıcı iller var

İşte nüfusu düşen 33 şehir! Tek tek listeledik, şaşırtıcı iller var
İngiltere'de Epstein depremi! Başbakanlık Genel Sekreteri görevinden istifa etti

Ülke şokta! Lağım patladı, kritik isim koltuğu bırakıp kaçtı
25. madde mi kullanılacak? Epstein dosyası Trump'ın uykularını kaçırdı

25. madde mi kullanılacak? Trump'ın uykularını kaçıran soru