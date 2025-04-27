Esenyurt'ta Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Gözaltına Alındı
Esenyurt'ta durdurulan bir araçta uyuşturucu ile yakalanan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Esenyurt'ta, şüphe üzerine durdurulan araçta uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devriye sırasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Araçta bulunan F.K. ile İ.A'nın üst aramalarında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Erol Değirmenci - Güncel