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Esenyurt'ta Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Gözaltına Alındı

Esenyurt'ta Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Gözaltına Alındı
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Esenyurt'ta durdurulan bir araçta uyuşturucu ile yakalanan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Esenyurt'ta, şüphe üzerine durdurulan araçta uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devriye sırasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Araçta bulunan F.K. ile İ.A'nın üst aramalarında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Erol Değirmenci - Güncel
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