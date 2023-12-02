Yolda çocuğuyla yürüyen kadına tacizde bulunan adam tutuklandı

Esenyurt'ta kucağında çocuğuyla yolda yürüyen kadına, otomobille yaklaşıp elle tacizde bulunan sürücü F.K., güvenlik kameralarından tespit edilerek gözaltına alındı. Çeşitli suçlardan çok sayıda suç kaydı olduğu ortaya çıkan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Esenyurt'ta kucağında çocuğuyla yolda yürüyen kadına tacizde bulunan sürücü tutuklandı.

Esenyurt'ta yolda yürüyen kadını taciz eden F.K. tutuklandı.

TACİZ EDİP KAÇTI

Olay, 29 Kasım'da Esenyurt ilçesi Süleymaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Kucağında çocuğuyla yürüyen kadına yaklaşan bir aracın sürücüsü yaklaşarak elle tacizde bulundu. Taciz edilen kadın çocuğunu kucağına alıp kendini korumaya çalışırken araç sürücüsü ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

TUTUKLANDI

Güvenlik kamerasına yansıyan olayın sosyal medyada paylaşılması üzerine polis harekete geçti. Plakadan yola çıkılarak şüphelinin F.K. olduğu belirlendi. F.K., polis ekiplerince evinde yakalanarak gözaltına alındı. F.K. ile ilgili yapılan sorgulamada şüphelinin kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', evden hırsızlık ve dolandırıcılık gibi çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı olduğu görüldü. Gözaltına alınan F.K., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.