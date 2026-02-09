Haberler

Esenyurt'ta site bahçesinde karşılaştığı husumetlisini silahla öldürdü

Esenyurt'ta site bahçesinde karşılaştığı husumetlisini silahla öldürdü
Esenyurt'ta husumetli iki kişi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. C.A., husumetlisi A.A.'ya ateş etti. A.A. hastaneye kaldırıldı ancak hayatını kaybetti. Olayla ilgili C.A. gözaltına alındı.

ESENYURT'ta sitenin bahçesinde karşılaşan iki husumetli arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Taraflardan C.A., husumetlisi A.A.'yı silahla vurdu. Olayın ardından ağır yaralanan A.A. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 15.00 sıralarında Aşık Veysel Mahallesi'ndeki bir sitenin bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet olduğu öğrenilen A.A. ile C.A. sitenin bahçesinde karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Bunun üzerine belinden silahını çıkaran C.A., husumetlisi A.A.'ya 3 el ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda kalbine ve bacağına isabet eden kurşunlarla ağır yaralandığı belirlenen A.A. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Öte yandan olayın ardından şüpheli C.A. ise kaçtı.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri olay yerinde yapılan incelemelerin ardından şüpheli C.A.'yı kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan C.A.'nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bebek Otel'in sahibinin mal varlıklarına el konuldu

Boğaziçi Üniversitesi karıştı

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Mesut Özarslan iddiasına yanıt

Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor

Camlarını kırdığı otomobile ışıklı çiçek buketi fırlattı; o anlar kamerada

Hyeon-Gyu Oh, attığı röveşata golüyle tüm dünyada adından söz ettirdi

Yaşlı çiftin ölümünde sır perdesi aralandı! Altın detayı dikkat çekti

Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor

Kontak açıkken tekerleğe tekme atmasının bedeli ağır oldu

Şikayet Osman Gökçek'ten! Bakanlık, CHP'den istifa eden belediye başkanı için harekete geçti

