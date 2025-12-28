Haberler

Esenyurt'ta servis midibüsünün devrildiği kazada hayatını kaybeden sürücü defnedildi

Esenyurt'ta servis midibüsünün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden sürücü Niyazi Çelik'in cenazesi, düzenlenen törenle toprağa verildi. Törene aile üyeleri ve yerel yetkililer katıldı.

Esenyurt'ta, servis midibüsünün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 5 kişiden biri olan sürücünün cenazesi toprağa verildi.

Yeşilkent Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı'ndaki kazada hayatını kaybeden servis midibüsünün sürücüsü Niyazi Çelik'in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumundan yakınları tarafından teslim alındı.

Çelik için Esenyurt'taki İrşadi Örnek Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze törenine, Çelik'in ailesi, yakınlarının yanı sıra Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy katıldı.

Cenaze, kılınan namazın ardından Başakşehir'deki Hoşdere Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Esenyurt Yeşilkent Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı'nda dün akşam saatlerinde servis midibüsünün devrilmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetmiş, 6 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel - Güncel
