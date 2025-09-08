Esenyurt'ta Okul Çevrelerinde Polis Denetimleri Başladı

2025-2026 EĞİTİM öğretim yılının ilk gününde okul önlerinde ve okul çevrelerinde polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor. Trafik Şube ve Çocuk Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri Esenyurt'ta denetim yaptı. Ekipler trafikte aksama yaşanmaması için çalışırken, Çocuk Büro Amirliğine bağlı ekipler ise, öğrencilerin okullarına sorunsuz ulaşması için çalışma yaptı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleriyle, ilçelerdeki Çocuk Büro Amirliği ve devriye ekipleri birlikte okul çevrelerinde uygulama gerçekleştirdi. Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, şüpheli gördükleri araçları kontrol ederken, öğrencilerin giriş-çıkış saatlerinde trafiğin aksamaması için yoğun çaba sarf etti. Esenyurt'ta yapılan denetimlerde çok sayıda polis ekibi görev aldı. Polis ekipleri öğrencilerin güvenli şekilde okullarına ulaşması için hem yaya hem de araç trafiğinde düzenlemeye gitti. Çocuk Büro Amirliğine bağlı ekipler ise öğrencilerin okul giriş saatlerinde nöbet tuttu.