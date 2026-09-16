Esenyurt'ta motosiklet sürücüsünün ölümüne neden olan sanığın yargılanmasına başlandı

Esenyurt'ta uyuşturucu madde etkisi altında kullandığı otomobille çarptığı motosikletin sürücüsü Gökmen Değirmenci'nin ölümüne neden olduğu iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı.

Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Hüseyincan Kırıktaş (20), müştekiler maktul Gökmen Değirmenci'nin (31) annesi Melek Değirmenci, babası Kemal Değirmenci ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan sanık Hüseyincan Kırıktaş, trafik ihlali yapmadığını, olay günü uyuşturucu madde kullandığını ancak etkisinde olmadığını, olay anında hızının 100-110 kilometre civarında olduğunu, motosikleti kesinlikle görmediğini, önündeki aracın bir hızlı bir yavaş gitmesinden dolayı sağa geçmek istediğini söyledi.

Sağ şeride geçerken bir şeye çarptığını fark ettiğini belirten sanık Kırıktaş, araçla zikzak çizmediğini, olayla ilgili vicdan azabı yaşadığını, asli kusurlu olduğunu düşünmediğini ve tahliyesini istediğini belirtti.

Mali sorumlu Hazal Şahin ise kardeşinin uyuşturucu kullandığını bilmediğini ve kardeşinin bakışında bir bulanıklık görmediğini söyledi.

İşaret dili uzmanı aracılığıyla beyanda bulunan müşteki Kemal Değirmenci, sanıktan şikayetçi olduğunu ve ceza almasını istediğini ifade etti.

Duruşmada görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Aranın ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Esenyurt'ta 26 Şubat'ta sanık Hüseyincan Kırıktaş'ın uyuşturucu madde etkisi altında, hız sınırlarına uymadan ve zikzaklar çizerek kullandığı mülkiyeti Hazal Şahin'e ait 34 ZU 1470 plakalı otomobille Gökmen Değirmenci'nin kullandığı 34 MTD 12 plakalı motosiklete arkasından çarparak ölümüne neden olduğu kaydedildi.

İddianamede yer verilen trafik kazası tespit tutanağına göre, sanığın otomobille sürekli şerit değiştirerek önce maktulün kullandığı motosiklete arkadan çarptığı, daha sonra kendi etrafında dönerek (spin atarak) yaya korkuluklarına ve korkuluklara bağlı olan motosikletlere çarptığı belirtildi.

Çarpmanın etkisiyle maktul Değirmenci'nin kullandığı motosikletin savrularak yaklaşık 85 metre ileride bulunan kamyonetin arkasına çarptığı ve kazanın oluşumunda sanığın Karayolları Trafik Kanunu'nu ihlal ettiğinin tespit edildiği iddianamede aktarıldı.

İddianamede yer verilen bilirkişi raporunda, sanık Kırıktaş'ın sürekli şerit değiştirerek sağa sola manevra yaparak seyrettiği, aracın hızını azaltmadan, işaret ve ikaz vermeden diğer sürücülerin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde sol şeritten sağ şeride geçtiği, aynı istikamette önde sağ şeritte seyretmekte olan maktule arkadan çarptığı, Karayolları Trafik Kanunu'nda belirtilen arkadan çarpma ve trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde şerit değiştirme kurallarını ihlal ettiği kaydedildi.

Sanık Kırıktaş'ın kazada asli kusurlu olduğu ve maktul Değirmenci'nin ise kusurunun bulunmadığı iddianamede belirtildi.

İddianamede, Adli Tıp Kurumu Kimya İhtisas Dairesi Toksikoloji Şubesinin raporuna yer verildi. Raporda sanığın kanında yapılan incelemede, alkol bulunmadığı ancak uyuşturucu veya uyarıcı madde bulunduğu kaydedildi.

Hazırlanan iddianamede, sanık Kırıktaş hakkında "olası kastla kasten öldürme" suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Kaynak: AA