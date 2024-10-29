Üye Girişi
Haberler

19 aylık bebeğin can verdiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenyurt'ta 19 aylık bir çocuğun minibüsün altında kalarak hayatını kaybettiği kazaya ait güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntüler ortaya çıktı. Olayın ardından minibüs sürücüsü araca binerek kesici aletle intihar etti. Korkunç olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Esenyurt'ta, bir minibüsün çocuğa çarptığı anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı. 28 Ekim tarihinde Akçaburgaz Mahallesi 3043. Sokak'ta 19 aylık Ö.A.K'nin, Enes Çakmak'ın kullandığı minibüsün etrafında dolaşırken hareket eden aracın altında kalarak hayatını kaybetti. Çakmak isimli minibüs sürücüsü olayın ardından kesici aletle intihar etmesine ilişkin soruşturma devam ediyor.

Minibüsün altında kalarak hayatını kaybeden 19 aylık bebek, böyle ezilmiş

ANNESİ PEŞİNDEN KOŞARKEN EZİLMİŞ

Soruşturma sonucu, kazanın çevredeki bir güvenlik kamerasınca görüntülendiği anlaşıldı.

Görüntülerde, Ö.A.K'nin, annesi çöp dökerken park halindeki minibüsün etrafında dolaştığı gözlenirken daha sonra annesi peşinden giderken çocuğun hareket eden minibüsün ön tarafına kaçıp aracın altında kaldığı anlar yer aldı.

Minibüsün altında kalarak hayatını kaybeden 19 aylık bebek, böyle ezilmiş

ANNE, KUCAĞINDA BEBEKLE KENDİNİ YERLERE ATTI

Kazayı fark eden annenin önce ağlaması ardından çocuğunu kucağına alıp bir süre yürüyüp kendini yere attığı anlar ile aracından inen sürücünün olayın etkisiyle bir kaç kez yerinde zıpladığı anların yer aldığı görüntülerde çevredekilerin de yardıma koşması dikkati çekti.

19 aylık bebeğin can verdiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Kaynak: AA / Alper Korkmaz - Güncel

Güvenlik Kamerası Soruşturma Güvenlik Esenyurt 3-sayfa Güncel Bebek Kaza

CHP lideri Özel, Beştepe'deki 29 Ekim resepsiyonuna katılmayacak

Özel, Beştepe'deki 29 Ekim resepsiyonuna gitmiyor

 Müsavat Dervişoğlu kürsüden idam ipi fırlattığı Bahçeli ile tokalaştı

Dervişoğlu idam ipi fırlattığı Bahçeli ile Anıtkabir'de karşılaştı

 Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım oldu

Hizbullah'ın yeni lideri belli oldu
3 çocuk babası polis memuru sırtından vurularak öldürüldü

3 çocuk babası polis memuru sırtından vurularak öldürüldü
500

Yorumlar (3)

Nurullah Akarslan:

kasten yapılan bir şey yok giden 2 cana yazık olmuş Allah rahmet eylesin mekanları cennet olsun

1
0
yanıtYanıtla
Vatandaşın biri:

Annenin hapise atılması gerekiyor! Böyle sorumsuzluk olmaz. 19 aylık bebeğin sokakta işi var ? Bakamayacaksanız doğurmayın

0
0
yanıtYanıtla
ekrem celebi :

cocuktan cok adama uzuldum gerıde eş ve yetım cocuklar bıraktı..sofor zaten ılk etapta cocugu annesıne gondermıs arabanın arka tarafından ama cocuk ne ara geldı on tarafa..

0
0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
30 EKİM OKULLAR TATİL Mİ? 30 Ekim Çarşamba okul var mı? Esra Erol, Avukat Hülya neden yok? Avukat Hülya Kuran programdan ayrıldı mı? Beşiktaş derbi açıklaması ne? Beşiktaş resmi açıklaması! Instagram'a ne oldu? 29 Ekim Instagram ne zaman düzelecek? Milan - Napoli maçı ne zaman? Milan - Napoli maçı saat kaçta, hangi kanalda? INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ? Instagram'a neden girilmiyor? (29 Ekim) Ebrar Karakurt ne paylaştı? Ebrar Karakur'tan Barış Alper'e cevap! Kabine Toplantısı kararları! Kabine Toplantısı'nda alınan kararlar neler? (28 Ekim) Az önce deprem mi oldu? 29 Ekim en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! KARAGÜMRÜK- TOKAT BELEDİYE PLEVNESPOR MAÇI CANLI İZLE! Karagümrük - Tokat Belediye Plevnespor maçı şifresiz mi, hangi kanalda? (Ziraat Türkiye Kupası)
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.