Esenyurt'ta, komşusunun kedisini boş arsaya bıraktıkları söylenen çift kendini savundu

BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (DHA) - ESENYURT'ta, evine pislediğini iddia ettiği komşusunun kedisini Büyükçekmece'de bir arsaya bıraktığı iddia edilen karı kocadan Sümeyye Taşdelen kendini savundu. Taşdelen, yaptıklarından pişman olduğunu söylerken, "Tekme ile kapıya vurdular. Çocuğum titredi ve konuşma zorluğu yaşadı. Ağlamaya başladı" dedi.

Olay, 24 Nisan Pazar günü akşam saatlerinde Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde bulunan bir sitede yaşandı. İddiaya göre, sitede yaşayan bir kadının 9 yıldır baktığı Minnoş isimli kedisi site bahçesine çıktıktan bir süre sonra kayboldu. Kedisinin eve dönmemesi üzerine kadın, komşusu ile beraber siteye ait güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Kayıtlarda, yan bloğunda oturan İsmail Taşkale'nin, 'Minnoş'u evine soktuğunu ve daha sonra da bir kafes ile dışarı çıktığını gördü. Bunun üzerine kadın, komşusunun kapısına gitti. Taşkale, kediyi almadığını inkar ederek kadını kapısından kovdu. Bunun üzerine kadın polis merkezine giderek komşusundan şikayetçi oldu. Kediyi alıp, boş bir arsaya bıraktığı iddia edilen Taşkale'nin, Minnoş'u eve aldığı ve elinde örtülü bir kafesle apartmandan çıktığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan Minnoş'un kaybolduktan sonra balkonunun önüne gelen kedi sahibi ve arkadaşları ile Taşkale çifti arasındaki tartışma anları cep telefonu kamerasın yansıdı.

"HALIMA, MUTFAĞIMA KADAR GELİP PİSLİYORDU"

"ÇOCUĞUM TİTREDİ VE KONUŞMA ZORLUĞU YAŞADI"

"KEDİNİN TASMASI YOKTU"

Demirören Haber Ajansı / Güncel