Sokaklar Teksas'a döndü! Polis ekiplerinin gözü önünde silahlı saldırı

Esenyurt'ta motosikletli kasklı şüpheli, bir iş yerine silahlı saldırı gerçekleştirdi. İş yerinin olduğu caddede denetim yapan polis ekiplerine aldırmayan saldırgan, motosikletiyle hızla olay yerinden uzaklaştı.

Olay, dün akşam saatlerinde Piri Reis Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kasklı bir şüpheli, caddedeki bir iş yerine silahlı saldırıda bulundu. Aynı noktada zırhlı araçla denetim yapan polis ekiplerini umursamayan motosikletli saldırgan, hızla olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi uyarı ateşi açarak durdurmaya çalıştı.

O ANLAR KAMERADA

Olay yerindeki ekiplerin telsizle destek istemesi üzerine, çevrede güvenlik önlemi alınarak inceleme başlatıldı. Saldırının hedefindeki iş yerinin kapalı olduğu ve kurşunların iş yerine isabet etmediği belirlendi. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çevredeki güvenlik kamera görüntülerini izledi.

Olay anının başka bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdığı belirlendi.