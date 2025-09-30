Haberler

Esenyurt'ta İş İnsanına İşkence ve Gasp

Esenyurt'ta İş İnsanına İşkence ve Gasp
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenyurt'ta bir iş insanının evine giren şüpheliler, silah zoruyla işkence yaparak 95 bin lira gasp etti ve zorla senet imzalattı. Yakalanan 4 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ESENYURT'ta iş insanı F.K. (59)'nın evine giren şüpheliler, başına silah dayayıp işkence yaptıktan sonra parasını gasbederek zorla senet imzalattı. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden şüpheliler, düzenlenen operasyonla kaçtıkları Kütahya'da yakalandı. İstanbul'a getirilen ikisi kadın 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 13 Eylül'de Koza Mahallesi 1638. Sokak'taki iş insanı F.K.'nın evinde meydana geldi. İş insanının evine gizlice giren şüpheliler, başına silah dayadıkları F.K.'yı darp edip parasını aldı, ardından zorla senet imzalatarak kaçtı. F.K.'nın polise başvurması üzerine Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Şüphelilerin kimliği kısa sürede belirlendi. B.Ş. (23), U.D. (25), G.Ü. (37) ve S.A. (23) isimli 4 şüpheli, düzenlenen operasyonla Kütahya'da yakalandı. İstanbul'a getirilen şüpheliler, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulandı.

95 BİN LİRAYI GASBETTİLER, BOŞ SENET İMZALATTILAR

Polis, şüphelilerin iş insanına işkence yaptığı anları cep telefonu kamerasıyla kaydettiğini tespit etti. Şüphelilerin, evde bulunan 95 bin lirayı gasp ettiği, ayrıca silahla tehdit ederek F.K.'ya boş 3 senet imzalattığı ortaya çıktı. Yapılan incelemede, B.Ş.'nin 44, U.D.'nin ise 7 ayrı suç kaydının bulunduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
2025 yılında asgari ücreti nokta atışı bilen bankadan 2026 için de tahmin geldi

2025'in asgari ücretini nokta atışı bilen bankadan 2026 tahmini geldi
Trump'ın Gazze planında Hamas üyeleriyle ilgili çarpıcı detay

Hamas üyelerine ne olacak? Gazze planında dikkat çeken ayrıntı
Aksaray'daki kazada şehit olan askerlerin kimlikleri belli oldu

Feci kazada şehit olan askerlerimizin kimlikleri belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yıldız futbolcudan Fenerbahçe'ye kötü haber

Fenerbahçe taraftarını kara kara düşündüren haber
Otomotiv devi iflas etti

Otomotiv devi milyarlarca liralık borç nedeniyle iflas etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.