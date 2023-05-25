Esenyurt'ta indirim izdihamı! Saatler öncesinden yerlerini aldılar, kepenk açılınca hücum ettiler

Esenyurt'ta bir züccaciye mağazasında gerçekleşen fiyat indirimi, izdihama neden oldu. İndirimle birlikte 500 liralık çaydanlıkları 50 liraya, 300 liralık bardak takımlarını 50 liraya düştü. Kepenklerin açılmasıyla birlikte vatandaşlar mağazaya hücum etti.