Kimliksiz hastaya kırmızı reçeteli ilaç yazdırmak istedi, ret alınca hastaneyi birbirine kattı İstanbul Esenyurt'taki bir hastaneye giden kadın, yanında getirdiği kimliksiz hastaya kırmızılı reçeteli ilaç yazdırmak istedi. Sağlık görevlilerinden bu talebin mümkün olmadığı cevabını alan kadın, hastaneyi birbirine kattı. Esenyurt'ta dün öğle saatlerinde hastaneye gelen kadın, hasta olan yakınına kırmızı reçetede yer alan ilaçlardan yazdırmak istedi. Doktorun hastanın kimliğini istemesi üzerine tartışma başladı. TEKERLEKLİ SANDALYEYİ FIRLATTI Bu sırada hasta olduğu belirtilen kişi, bir anda tekerlekli sandalyeden yere düşerken, görevlilere bağıran kadın ise tekerlekli sandalyeyi yere fırlattı. "Hastaneyi başınıza yıkarım" diyerek tehditler savuran kadın ve yanındaki hastası güvenlik görevlileri eşliğinde dışarı çıkarıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Demirören Haber Ajansı / Güncel Esenyurt Güncel Haberler

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