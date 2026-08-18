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Esenyurt'ta Boşanma Aşamasındaki Çiftin Çocuk Teslimi Tartışması

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Esenyurt'ta çocuklarının teslimi sırasında tartışan boşanma aşamasındaki çift hakkında, birbirlerinden şikayetçi olmaları üzerine işlem yapıldı.

Esenyurt'ta çocuklarının teslimi sırasında tartışan boşanma aşamasındaki çift hakkında, birbirlerinden şikayetçi olmaları üzerine işlem yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Aşık Veysel Mahallesi'nde çocuğun da bulunduğu aracın yanına gelen kişi ile sürücü arasında yaşanan tartışmaya ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Boşanma aşamasındaki S.B. ile K.B'nin çocuklarının teslimi sırasında bir iş yerinin önünde tartıştıkları, sonrasında da tarafların birbirlerinden şikayetçi olduğu belirlendi.

Bunun üzerine bu kişiler hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA
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