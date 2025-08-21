Evlerinin balkonundan düşen bebek ağır yaralandı

Güncelleme:
Esenyurt'ta 1 yaşındaki bir bebek, 5'inci kattaki evlerinin balkonundan düşerek ağır yaralandı. Sinir krizi geçiren bebeğin ailesi gözyaşlarıyla yardım isterken o anlar kameraya yansıdı.

Esenyurt'ta bir binanın 5'inci katındaki balkondan düşen bebek ağır yaralandı.

1 YAŞINDAKİ BEBEK BALKONDAN DÜŞTÜ

Mehterçeşme Mahallesi 1935. Sokak'ta, 1 yaşındaki Ali Asaf A, bir binanın 5'inci katındaki balkondan kaldırıma düştü.

Ağır yaralanan bebek, yakınları tarafından hastaneye götürüldü.

DURUMU AĞIR

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Hastanede tedavi altına alınan bebeğin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

AİLESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Öte yandan bebeğin ailesi sokakta sinir krizi geçirdi. Gözyaşları içinde yardım isteyen ailenin o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel
