Esenyurt sakinleri rengarenk akan dere için çözüm bekliyor

ESENYURT, İSTANBUL (AA) - İstanbul'da Haramidere'nin Esenyurt ilçesinden geçen bölümünde suya karışan ağır kimyasallar, suyun farklı renklerde akmasına neden olurken, bölge sakinleri kirlilik ve kötü kokudan şikayet ediyor.

Haramidere'nin, Esenyurt'ta Selahaddin Eyyubi ve Örnek mahallelerinin kesiştiği kesimden akan bölümünde kirlilik ve suyun renginde değişim gözlendi.

Dereye bölgedeki kanallardan siyah, mor, mavi, kırmızı su aktığı ve bunun da dere suyunun köpürmesine neden olduğu görüldü.

Boya ve plastik gibi ağır sanayi fabrikaları ve Esenyurt Belediyesi Kurban Kesimhanesi'nin önünden geçen dereden çevreye zaman zaman kötü kokular yayıldığı da öğrenildi.

Deredeki kirlilik ve kokudan rahatsız olan vatandaşlar, sorunun çözümünü bekliyor.

"Bütün fabrikaların atıkları burada"

Bölgede uzun zamandır esnaflık yapan Cem Kuyumcuoğlu, AA muhabirine, çevredeki fabrika atıklarının dereye karıştığını söyledi.

Dereye akan sıvının kimyasal olduğunu belirten Kuyumcuoğlu, "Akşama kadar çeşit çeşit renkler akıyor, kırmızı, mavi, sarı. Bütün fabrikaların atıkları burada. Yazın sivrisinek oluyor, leş gibi kokuyor, burada durulmuyor. Fabrika atıkları buraya verilmesin ya da arıtma koyulsun." dedi.

Kuyumcuoğlu, derenin geçtiği yolun işlek olduğunu ve bu yüzden sudaki kirliliğin görülmeyecek durumda bulunmadığını ifade ederek, "Bu dere büyük ihtimalle Marmara Denizi'ne akıyor. 1975'ten beri buradayım. Eskiden denize girerdik, şimdi giremiyoruz. Bu kirlilik olduğu sürece de girilmez, çocuklarımıza yazık." diye konuştu.

İş için sık sık dere kıyısındaki iş yerlerine gelen esnaf Mehmet Fırıncıoğlu ise deredeki kirlilikten rahatsız olduğunu dile getirerek, "Görüntü çok kötü, mor akıyor. Önceden böyle değildi, sonradan oldu. Bir çaresinin bulunması lazım. Çok şikayet oluyor ama çözüm yok." dedi.