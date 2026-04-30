Haberler

Esenyurt Belediyesi tarafından İstihdam Fuarı düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Esenyurt Belediyesinin düzenlediği İstihdam Fuarı'nda yaklaşık 50 firma ile iş arayan vatandaşlar bir araya gelerek, bire bir görüşme fırsatı buldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi (ESBİM) tarafından organize edilen İstihdam Fuarı, iş arayan vatandaşlarla firmaları bir araya getirdi.

Nazım Hikmet Kültür Merkezinde gerçekleştirilen organizasyonda, farklı sektörlerden katılan firmalar personel alımı için adaylarla bire bir görüşmeler yaptı.

Program kapsamında firma temsilcileriyle bir araya gelen Belediye Başkan Yardımcısı Zekeriya Şanlıer, katkı sunan kurumlara teşekkür belgesi takdim etti.

Yaklaşık 50 firmanın yer aldığı fuarda vatandaşlar, farklı iş kollarına dair bilgi almanın yanı sıra doğrudan iş görüşmesi yapma imkanı buldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ESBİM Sorumlusu Mirkan Kaya, işsizliğe çözüm üretmek amacıyla bu mülakatları gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bu fuarı yapmamızın amacı, firmalarla vatandaşları bir araya getirmek ve Esenyurtluların diledikleri iş hakkında kolaylıkla bilgi almasını sağlamak. İş arayanlarla işverenler arasında bir köprü kurma görevi gördük. Esenyurt Belediyesi olarak benzeri mülakatlara aralıksız olarak devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Firma yetkilisi Çiğdem Sevinç, fuar sayesinde vakit kaybetmeden vatandaşlarla bire bir görüşme fırsatı yakaladıklarını, firmalarını tanıtma ve sundukları olanakları paylaşma imkanı bulduklarını belirtti.

Kaynak: AA / Hamdi Dindirek
İsrail'in saldırdığı Sumud Filosu: 18 Türk aktivist alıkonuldu

İsrail'den Sumud Filosu'na saldırı! İşte gemilerdeki Türk sayısı

Bomba iddia: İran'ın revize edilmiş barış planı cuma gününe kadar açıklanacak

Trump'ın beklediği haber geldi
Fahiş site aidatlarına son! İşte yeni düzenlemenin detayları

Vatandaşın yaka silktiği soygun düzeni tarih oluyor

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail'den Sumud Filosu'na saldırı! 22 gemi kaçırıldı, kafilede 31 Türk var

İsrail'den Sumud Filosu'na saldırı! 22 gemi kaçırıldı, 31 Türk var
Soylu'dan Gülistan Doku sorusu yönelten muhabire sert tepki

Soylu soruyu duyunca küplere bindi! Muhabire beklenmeyen hareket
Ronaldo'dan geceye damga vuran el hareketi

Dün geceye damga vuran olay!

Chanel'in çıplak ayak görünümlü sandaletinin fiyatı dudak uçuklattı: Bu hangi arzın talebi?

Görenleri şaşkına çeviren sandaletin fiyatı dudak uçuklattı
İsrail'den Sumud Filosu'na saldırı! 22 gemi kaçırıldı, kafilede 31 Türk var

İsrail'den Sumud Filosu'na saldırı! 22 gemi kaçırıldı, 31 Türk var
Rakibini yumruklayan kaleciye ömrü boyunca unutamayacağı ceza

Bu yumruğun bedelini fena ödedi
Fener taraftarını delirten görüntü: Orada ne işi var?

Fener taraftarını delirten görüntü: Orada ne işi var?