Esenyurt Belediyesi tarafından İstihdam Fuarı düzenlendi

Esenyurt Belediyesinin düzenlediği İstihdam Fuarı'nda yaklaşık 50 firma ile iş arayan vatandaşlar bir araya gelerek, bire bir görüşme fırsatı buldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi (ESBİM) tarafından organize edilen İstihdam Fuarı, iş arayan vatandaşlarla firmaları bir araya getirdi.

Nazım Hikmet Kültür Merkezinde gerçekleştirilen organizasyonda, farklı sektörlerden katılan firmalar personel alımı için adaylarla bire bir görüşmeler yaptı.

Program kapsamında firma temsilcileriyle bir araya gelen Belediye Başkan Yardımcısı Zekeriya Şanlıer, katkı sunan kurumlara teşekkür belgesi takdim etti.

Yaklaşık 50 firmanın yer aldığı fuarda vatandaşlar, farklı iş kollarına dair bilgi almanın yanı sıra doğrudan iş görüşmesi yapma imkanı buldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ESBİM Sorumlusu Mirkan Kaya, işsizliğe çözüm üretmek amacıyla bu mülakatları gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bu fuarı yapmamızın amacı, firmalarla vatandaşları bir araya getirmek ve Esenyurtluların diledikleri iş hakkında kolaylıkla bilgi almasını sağlamak. İş arayanlarla işverenler arasında bir köprü kurma görevi gördük. Esenyurt Belediyesi olarak benzeri mülakatlara aralıksız olarak devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Firma yetkilisi Çiğdem Sevinç, fuar sayesinde vakit kaybetmeden vatandaşlarla bire bir görüşme fırsatı yakaladıklarını, firmalarını tanıtma ve sundukları olanakları paylaşma imkanı bulduklarını belirtti.