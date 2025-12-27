Haberler

Esenyurt Belediyesi kış hazırlıklarını tamamladı

Güncelleme:
Esenyurt Belediyesi, kış döneminde ulaşım aksaklıklarını önlemek için 900 personel ve 110 araçla 7 gün 24 saat karla mücadele hazırlıklarını tamamladı. Öncelikli olarak hastane ve sağlık merkezlerine ulaşım sağlanacak.

Esenyurt Belediyesi, ilçede ulaşımın aksamaması ve vatandaşların olumsuzluk yaşamaması için karla mücadele kapsamında hazırlıklarını tamamladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçe genelinde 900 personel, 110 araç ve 1500 ton tuzla birlikte 7 gün 24 saat esasına göre çalışacak.

Belediye ekipleri, 71'i teknik araç ve iş makinesi, 7'si ambulans olmak üzere toplam 110 araçlık filoyla sahada olacak.

Ekipler, belediyenin sorumluluk alanındaki 160 kilometrelik yol ağında karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürecek.

Olası kar yağışında öncelikle hastane ve Aile Sağlığı Merkezi (ASM) gibi kamusal alanlara ulaşımın aksamamasını sağlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, ilçede tüm hazırlıkların tamamlandığını belirtti.

Aksoy, güvenli, güçlü, huzurlu bir ilçe için görev başında olduklarını, vatandaşların olası ihtiyaçları ve ihbarları için çağrı merkezine ulaşabileceklerini ifade etti.

Kaynak: AA / Gökçe Karaköse - Güncel
