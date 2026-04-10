Esenyurt Belediye Başkan Vekili Aksoy, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek ilçenin ihtiyaçlarını ve planlanan projeleri değerlendirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, hizmet binasında gerçekleştirilen koordinasyon toplantısında, mahallelerin öncelikli sorunları ve çözüm önerileri konuşuldu.

Toplantıda söz alan muhtarlar, kendi mahalleleriyle ilgili talepleri iletti. Görüşmelerde, Zafer Mahallesi'ndeki Recep Tayyip Erdoğan Parkı bitimindeki kamu arazisi üzerinde zemin etüdü çalışmalarına başlanan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Binası önemli gündem maddelerinden biri oldu.

Muhtarlar, hızla artan nüfus dikkate alındığında bu yatırımın büyük bir ihtiyaç olduğunu vurgulayarak projeye tam destek verdiklerini ifade etti.

Toplantıda ayrıca planlanan ve devam eden yatırımlar da kapsamlı şekilde ele alındı. Kadın ve Çocuk Hastanesi, Esenyurt Adalet Sarayı ve Beşli Lise Kampüsü gibi önemli projeler hakkında değerlendirmeler yapıldı.

Aksoy, sosyal tesisler ve sahadaki çalışmalarla ilgili bilgi verirken, belediyeye ait temizlik filosunun ardından Fen İşleri ve Destek Hizmetleri birimlerinin kullandığı araçların da bundan sonraki süreçte resmi plakaya dönüştürüleceğini kaydetti.

Esenyurt'ta çözülemeyecek hiçbir sorun olmadığını belirten Aksoy, "Bu kadar büyük bir ilçede ilçe emniyet müdürlüğünün bir AVM içinde hizmet vermesi zor bir durum. Mahalle muhtarlarımız ve vatandaşlarımızla istişare ederek bu süreci başlattık. Herkes güvenli bir ortamda yaşamak istiyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Gökçe Karaköse
