Esenyurt Belediye Başkan Vekili Aksoy'dan Babalar Günü ziyareti

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Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, Babalar Günü dolayısıyla Esenyurt Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, Babalar Günü dolayısıyla Esenyurt Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Aksoy, ziyaret sırasında hastaların taleplerini dinledi.

Aksoy, bazı hastaların talep ettiği bahçeyle ilgili gerekli çalışmaların en kısa sürede başlatılacağını kaydetti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksoy, vatandaşların yüzlerinde oluşan o içten tebessümün kendileri için en büyük motivasyon kaynağı olduğunu belirtti.

Aksoy, sağlık hizmetlerimizi sürekli geliştirdiklerini, vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmek için var güçleriyle çalıştıklarını, ilçedeki yeni hastanenin açılışını da kısa sürede yapacaklarını aktardı.

Daha sonra Hakkari Şemdinli'de 2011 yılında görevi başında şehit edilen Ercan Doğrukartal'ın babası Coşkun Doğrukartal'ı ziyaret eden Aksoy, şehidin emaneti olan yeğenlerine hediyeler takdim etti.

Aksoy, vatan uğruna can veren tüm şehitlerin emanetlerine sahip çıkmaya devam ettiklerini belirterek, "Başta gazilerimiz ve şehit babalarımız olmak üzere tüm babalarımızın Babalar Günü'nü kutluyor, sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Hamdi Dindirek - Güncel
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