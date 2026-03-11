Haberler

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Aksoy, belediye personeliyle iftarda buluştu

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Aksoy, belediye personeliyle iftarda buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, belediye çalışanlarıyla iftar programında bir araya geldi.

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, belediye çalışanlarıyla iftar programında bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programa, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve çok sayıda belediye personeli katıldı.

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, programdaki konuşmasında, belediye personeline özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, göreve geldikleri günden bu yana Esenyurt için hayata geçirilen hizmet ve projeleri anlattı.

İlçeye halkın nefes alabileceği sosyal alanlar kazandırdıklarını belirten Aksoy, güvenlik noktasında da ilçe genelindeki parklarda önemli çalışmalara imza attıklarını kaydetti.

Aksoy, ilçedeki temizlik sorunlarını da kökten çözdüklerine işaret ederek, şunları aktardı:

"Halkçı belediyecilik, halkın kaynaklarını doğru kullanmaktır. Biliyorsunuz bir atık çöp kriziyle karşılaştık. Pahalı kiralama işlemleri sonucunda pek çok taşınmaz ya hacizli ya da el değiştirmiş durumdaydı. Biz bu süreci kökten çözmek için kiralamaları kendi malımıza çevirdik ve 14 aylık kamyon kiralamasına denk gelen bir maliyetle çöp kamyonlarımızı satın aldık. Aldığımız araçlar takip sistemine uygun, kameralı ve çevreye daha az zarar veren araçlardır. İlk başta bize 'Bunu yapamazsınız. Kiralamadan başka çare yok, başınıza iş açılır.' dediler. Ama biz personelimize güvendik. Dedik ki 'Personelimiz bakımını da yapar, yakıtını da kontrol eder, şoförüne de sahip çıkar.' Yaklaşık 3-4 ay oldu ve filomuz sorunsuz şekilde çalışıyor. Şimdi Park ve Bahçeler, Fen İşleri ve diğer birimlerimizin iş makinelerini de kendi malımız olarak almaya devam edeceğiz. Sizlere güveniyoruz ve daha çok yatırım yapıyoruz. Hiçbir müteahhidin, kiralama firmasının veya taşeronun elinde kalmadan işlerimizi kendimiz yapmaya devam edeceğiz."

Hizmetlerin teknolojiye entegre edilmesi hususuna dikkati çeken Aksoy, şu anda süpürgecilerin yüzde 96'sının rota çalışmalarının mobil sistem üzerinden takip edildiğini, bununla beraber konteyner düzenlemeleri ve diğer temizlik çözümlerini de kamu kaynaklarıyla ve mümkün olduğunca hibelerle yürüttüklerini kaydetti.

Aksoy, Beşli Lise Kampüsü projesini de Milli Eğitim Bakanlığına devrettiklerini, bayramdan sonra çalışmaların hızlanmasını beklediklerini belirtti.

Esenyurt'ta güvenlik altyapısını da güçlendirmeye çalıştıklarını kaydeden Aksoy, "Yeni emniyet müdürlüğü binası, yeni karakollar ve yeni adliye binası projeleri üzerinde çalışmalar devam ediyor. Amaç, ilçemizde güvenlik ve adalet mekanizmasını daha güçlü hale getirmek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Gökçe Karaköse
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hodri meydan: Macera arayan olursa...

Erdoğan'dan hodri meydan: Macera arayan olursa...
Emekli maaşı ve bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu

Erdoğan "Emeklilere müjde" diyerek duyurdu
Devrim Muhafızları dediklerini yaptı! Tehdit sonrası peş peşe vurdular

Devrim Muhafızları dediklerini yaptı! Tehdit sonrası peş peşe vurdular
Savaşta gerilim tırmanırken Kremlin'den yeni mesaj

Savaş sürerken Kremlin'den yeni mesaj
26 ilimizde anket yapıldı: İşte oruç tutanların oranı

26 ilimizde anket yapıldı: İşte oruç tutanların oranı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

3 kuruş için hayvanlara bunu yaptılar! Bakanlık affetmedi

3 kuruş için hayvanlara bunu yaptılar! Bakanlık affetmedi
Pınar Altuğ'a eşinin yanında açıkça soruldu: Müstehcen sahnede oynar mısın?

Pınar'a eşinin yanında açıkça soruldu: Müstehcen sahnede oynar mısın?
Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda

Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takımın başına gelmeyen kalmadı
Yine gergin başladı! İBB davasının 3. gününde 'el sallama' krizi

Yine gergin başladı! Davanın 3. gününde "el sallama" krizi
3 kuruş için hayvanlara bunu yaptılar! Bakanlık affetmedi

3 kuruş için hayvanlara bunu yaptılar! Bakanlık affetmedi
Kuzey Kore'den İran için tarihi bir rest daha: Askeri hamleler kabul edilemez

İran için tarihi bir rest daha
Murat Ülker'i bile 3'e katladı! Hamdi Ulukaya boşuna Fener'e sponsor olmamış

Boşuna Fener'e sponsor olmamış