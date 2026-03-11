Esenyurt Belediye Başkan Vekili Aksoy, belediye personeliyle iftarda buluştu

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, belediye çalışanlarıyla iftar programında bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programa, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve çok sayıda belediye personeli katıldı.

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, programdaki konuşmasında, belediye personeline özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, göreve geldikleri günden bu yana Esenyurt için hayata geçirilen hizmet ve projeleri anlattı.

İlçeye halkın nefes alabileceği sosyal alanlar kazandırdıklarını belirten Aksoy, güvenlik noktasında da ilçe genelindeki parklarda önemli çalışmalara imza attıklarını kaydetti.

Aksoy, ilçedeki temizlik sorunlarını da kökten çözdüklerine işaret ederek, şunları aktardı:

"Halkçı belediyecilik, halkın kaynaklarını doğru kullanmaktır. Biliyorsunuz bir atık çöp kriziyle karşılaştık. Pahalı kiralama işlemleri sonucunda pek çok taşınmaz ya hacizli ya da el değiştirmiş durumdaydı. Biz bu süreci kökten çözmek için kiralamaları kendi malımıza çevirdik ve 14 aylık kamyon kiralamasına denk gelen bir maliyetle çöp kamyonlarımızı satın aldık. Aldığımız araçlar takip sistemine uygun, kameralı ve çevreye daha az zarar veren araçlardır. İlk başta bize 'Bunu yapamazsınız. Kiralamadan başka çare yok, başınıza iş açılır.' dediler. Ama biz personelimize güvendik. Dedik ki 'Personelimiz bakımını da yapar, yakıtını da kontrol eder, şoförüne de sahip çıkar.' Yaklaşık 3-4 ay oldu ve filomuz sorunsuz şekilde çalışıyor. Şimdi Park ve Bahçeler, Fen İşleri ve diğer birimlerimizin iş makinelerini de kendi malımız olarak almaya devam edeceğiz. Sizlere güveniyoruz ve daha çok yatırım yapıyoruz. Hiçbir müteahhidin, kiralama firmasının veya taşeronun elinde kalmadan işlerimizi kendimiz yapmaya devam edeceğiz."

Hizmetlerin teknolojiye entegre edilmesi hususuna dikkati çeken Aksoy, şu anda süpürgecilerin yüzde 96'sının rota çalışmalarının mobil sistem üzerinden takip edildiğini, bununla beraber konteyner düzenlemeleri ve diğer temizlik çözümlerini de kamu kaynaklarıyla ve mümkün olduğunca hibelerle yürüttüklerini kaydetti.

Aksoy, Beşli Lise Kampüsü projesini de Milli Eğitim Bakanlığına devrettiklerini, bayramdan sonra çalışmaların hızlanmasını beklediklerini belirtti.

Esenyurt'ta güvenlik altyapısını da güçlendirmeye çalıştıklarını kaydeden Aksoy, "Yeni emniyet müdürlüğü binası, yeni karakollar ve yeni adliye binası projeleri üzerinde çalışmalar devam ediyor. Amaç, ilçemizde güvenlik ve adalet mekanizmasını daha güçlü hale getirmek." ifadelerini kullandı.