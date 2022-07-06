Ümit Özdağ'ın "Afganlar Suriyeli kıza tecavüz etti" iddiası ortalığı karıştırdı! Esenler Kaymakamlığı'ndan ilk açıklama

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından mide bulandıran bir iddia paylaştı. Özdağ'ın Twitter'dan paylaştığı mesajda, "Dün akşam Esenler Namık Kemal mahallesinde 4 Afgan 12 yaşında bir Suriyeli kıza tecavüz etti. Halk sokağa döküldü. Afganlar ağır şekilde dövüldü. Halk mahallemizde yabancı istemiyoruz diyerek emlak komisyoncularına tepki gösterdi. Bıçak sırtında yaşadığımız günlerden geçiyoruz." ifadeleri yer aldı.

GÜNDEM OLDU

Konu kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Birçok kullanıcı tweet hakkında yorum paylaşırken, yetkililerden de bir açıklama yapılmasını talep etti.

KAYMAKAMLIK'TAN AÇIKLAMA: BÖYLE BİR OLAY YAŞANMADI

Gelişmeler üzerine Esenler Kaymakamlığı sosyal medyada yer alan çocuğa tecavüz iddialarının gerçek dışı olduğunu açıkladı. Esenler Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan, 'ilçemizde yabancı uyruklu şahıslar tarafından bir çocuğa tecavüz edildiği' yönündeki iddialar gerçek dışıdır, ilçemizde bu şekilde bir olay yaşanmamıştır. Kamu düzeni ve güvenliğini bozmayı hedefleyen bu ve benzeri paylaşımlara itibar edilmemesi hususu kamuoyunun takdirine saygıyla sunulur" denildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel