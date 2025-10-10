Esenler'de Silahlı Cinayet: Şüpheli Yakalandı

ESENLER'de geçtiğimiz Temmuz ayında iş yerinde bulunan Metin Dolançay'a (42) silahla ateş açıp öldüren Yakup Serkan Z. (19) yakalandı. Alacak verecek meselesi yüzünden meydana geldiği belirlenen olayda Yakup Serkan Z. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Cinayet anları ve şüphelilerin kaçışı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Esenler, Menderes Mahallesi'nde 31 Temmuz saat 17.20 sıralarında iş adamı Metin Dolançay, iş yerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Soruşturma sonucu motosikletle olay yerine gelen iki kişiden birinin araçtan inerek Metin Dolançay'a ateş açtığı daha sonra aynı motosikletle kaçtıkları belirlendi. Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis kaçan motosikletli şüphelileri yakalamak için güvenlik kamera görüntülerini kullanarak 20 kilometre boyunca takip yaptı. Olayda silah kullanan şüphelinin Küçükçekmece civarında motosikletten inerek bir süre yoluna devam ettiği ardından taksiye binerek Bahçeşehir, 2.kısıma gittiği tespit edildi. Şüpheli kısa süre içerisinde izini kaybettirdi. Polisler, çalışmaları sonucunda şüphelinin oturduğu ev ve kimliğini belirledi. Çalışmalar sonucu Yavuz Serkan Z. Güngören'de gözaltına alındı.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelinin işlemleri Cinayet Büro Amirliğinde yapıldı. Polis soruşturması sonucunda olayın alacak verecek meselesi yüzünden meydana geldiği öğrenildi. Şüpheli Yavuz Serkan Z. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.