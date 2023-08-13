Esenler'de taksiyle sokaktan geçen bir kadın başka bir kadının telefonunu yere düşürdüğünü fark ettikten sonra taksiyi durdurdu. Şüpheli kadın yere düşen telefonu çaldı ve taksiye geri binerek uzaklaştı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde şüpheli kadının soğukkanlılığı pes dedirtti.

Esenler'de pes dedirten hırsızlık: Taksiden indi, düşen telefonu böyle çaldı

İSTANBUL - Esenler'de taksiyle sokaktan geçen bir kadın başka bir kadının telefonunu yere düşürdüğünü fark ettikten sonra taksiyi durdurdu. Şüpheli kadın yere düşen telefonu çaldı ve taksiye geri binerek uzaklaştı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde şüpheli kadının soğukkanlılığı pes dedirtti.

Olay, 8 Ağustos günü saat 17.00 sıralarında Esenler Havaalanı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre taksiyle sokaktan geçen bir kadın, Sare Tiryaki isimli bir kadının telefonunu yere düşürdüğünü fark etti. Telefonunun düştüğünü fark etmeyen Tiryaki uzaklaşırken şüpheli kadın ise yolculuk yaptığı taksiyi durdurdu ve telefonu aldı. Şüpheli, telefonu aldıktan sonra yine aynı taksiyle yoluna devam etti. Düşen telefonunun çalındığını fark eden Sare Tiryaki ise polise giderek şikayette bulundu. Pes dedirten hırsızlık anları bir apartmanın güvenlik kameralarına yansıdı.

Olayla ilgili konuşan Sare Tiryaki, " Arkadaşta kahve içmiştim. Tam çıkarken merdivenlerde telefonum düşüyor. Taksici geliyor müşterisiyle beraber. Müşteri benim telefonumu düşürdüğümü görüyor. Taksiyi durdurup benim telefonumu alıp devam ediyor. Ben eve gidince arkadaşımda unuttuğumu zannettim. Tekrar geldim. Güvenlik kamerasına bakınca olayın hırsızlık olduğu ortaya çıktı" dedi.

"Kendi çocuğunun yanında yapmış bunu"

Olayın ardından şüpheli şahsın hırsızlığı çocuğunun yanında yapmış olduğunu görünce şok olduğunu belirten Tiryaki, "birde kız çocuğu yanındaydı. Kendi çocuğunun yanında yapmış bunu. Çok üzücü bir şey. Yapacak bir şey yok. Giden gitti ama inşallah başkasına yapmaz. Şikayetçi değilim ama, inşallah bundan bir ders alır" ifadelerini kullandı.

"Bir arkadaşı gördüm selam verip hemen geliyorum"

Şüpheli şahsın taksiciye bir arkadaşı gördüm hemen selam verip geliyorum dedikten sonra araçtan inip telefonu çaldığını belirten Metin Cihan, " İndirme bindirme oluyor taksinin önünde. O esnada da telefonun düştüğünü görüyor taksiden bayan arkadaş. Ondan sonra taksicinin beyanı şu şekilde; bir arkadaşı gördüm. Bir beş dakika beklersen bir selam verip hemen geliyorum" deyip taksiden iniyor. Düşen telefonu merdivenden alıyor. 5-6 adım birine bakmış gibi yapıyor. Geri geliyor. Taksiye binip devam ediyor" şeklinde konuştu.