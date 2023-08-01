Esenler'de Kentsel Dönüşüm Bölgesinde Hırsızlık Olayları Artıyor

ESENLER, Oruç Reis Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan binalara iddiaya göre, hırsızlar dadandı. Yeni evlerine taşınmak için bekleyen mahalleli hırsızlar yüzünden tedirginlik yaşıyor. Mahalle sakinleri çalınan kablolar yüzünden internet hizmeti alamadıklarını söyledi.

Yaklaşık bir sene önce kentsel dönüşüm kararı alınan Esenler Oruç Reis Mahallesinde bazı evler tamamen yıkılırken, bazı binalar ise boşaltıldı ve yıkım için hazırlıklar başladı. İddiaya göre kentsel dönüşümün başladığı mahallede hırsızlar boşaltılan evleri kalacak yer olarak kullanırken, hırsızlık olayları da arttı. Kentsel dönüşüm ile yeni evlerine geçmeyi bekleyen mahalle sakinleri ise hırsızlar yüzünden tedirginlik yaşıyor. Hırsızlar iddiaya göre, internet kablolarını keserek çalıyor. Kesilen kablolar nedeniyle, internet hizmeti alamayan mahalle sakinleri uzun süredir mağdur olduklarını söyledi.

"POLİS GELENE KADAR KAÇIYORLAR"

Kentsel dönüşüm anlaşması gereği yeni yapılan evlerinin teslim edilmesini bekleyen Salih Hatip, 'Kentsel dönüşüm burada ortalama 1 sene önce başladı. Birkaç evi yıktılar, en sona biz kaldık. Bizim anahtarlarımızı daha sonra verecekler. Biz başka bir kısımdayız. Buraları yıktılar ama buralarda çok tedirginlik var. Hırsızlık olayları oluyor. Hatta bu binanın duvarını kırıp yan binaya girdiler. Yan binadan da kombi çaldılar. Polis çağırıyoruz, polis gelene kadar kaçıyorlar. Hırsızlık olayı burada aşırı derecede oluyor. Akşamları geliyorlar ve boş binalarda uyuşturucu içiyorlar. Gerçekten sabaha kadar kapıda nöbet tutuyorum. İnternet kablolarımızı bile çalıyorlar, 5 aydır internetimiz yok. Ne telefonumuz çekiyor evde, ne internetimiz var. Operatörlerden de kimse gelip çalışma yapmıyor. Beş aydır her gün arıyorum, her gün dedikleri cümle, 'Yarın gelip yapılacak' diyorlar ama hiç yarınları bitmiyor. Hiç gelip tamirat, tadilat yapmadılar. Kentsel dönüşüm başladığından beri burada mağdur olduk. Karşıdaki binanın birinci katında kalanlar var geceleri gelip orada kalıyorlar.Biz merdivenlerin kenarlarını kırdırdık ama ne kadar kırdırsak da gelip çıkıyorlar. Benim evim de şurası aşağısı. Evime şuradan girmeye çalıştılar. Kapıya tornavida sokmuşlar son anda yetiştim de gittiler. Tornavidayla kapıyı açmaya çalışmışlar. Sadece kiliti patlamamışlar" diye konuştu.

"HIRSIZLAR İNTERNET KABLOLARIMIZI ÇALIYOR"

Mahalle sakinlerinden Yasin Kıpramaz ise, 'Sorundan en çok etkilenen vatandaşlardan birisi de benim. Hırsızlar internet kablolarımızı çalıyor. 7 gündür hiçbir hizmet alamıyoruz. Aradığımız halde hiçkimse ilgilenmiyor. Mahallemizde kentsel dönüşüm başladı. Kentsel dönüşümden dolayı hırsızlar buraya dolmaya başladı. Bütün kablolara asılmaya başladılar. Bunun için defalarca aramamıza rağmen kimse ilgilenmiyor. Gece saatlerinde çalınıyor, çok kalabalıklarmış. Kardeşim şuan LGS'ye çalışıyor, sınavlarına çalışamıyor açıkçası bu durumda biz ne yapacağımızı bilemiyoruz. 150 dairede şuan internet kesintisi var. Gece saatlerinde olduğu için bir bağırma sesi geldi ama tabii herkes camlara çıkınca kabloları sırtlarına alıp kaçmaya başlamışlar" dedi.

"DEVLETİN ÖNLEM ALMASI LAZIM YETİŞEMİYORUZ"

Esnaf Nurettin Bozkurt, 'Ben burada çalışıyordum, müşterim vardı. Onunla ilgilenirken bir baktım kabloları kopartıyorlar. Çıktım, yetişmeye çalıştım ama ara sokaktan kaçtılar, yetişemedim. Hırsızlık çoğaldı, inanın ki artık arkamızı dönemiyoruz, kendi malımıza sahip çıkamıyoruz. Devletin belediyenin önlem alması lazım, yetişemiyoruz. Gece gündüz hiç fark etmiyor ki. Yatmamız yok, uykumuz yok. Adam burada binanın su saatini çalıp götürmüşler. Yani biz artık evlerimizden de korkuyoruz" ifadelerini kullandı.