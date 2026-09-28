Esenler'de kaygan yolda sürüklenen motosiklet kamyona çarptı, sürücü yaralandı

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ESENLER'de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet sürüklenerek park halindeki kamyona çarptı. Sürücünün yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Mehmet Akif İnan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet sürüklenerek park halindeki kamyona çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralandığı belirlenen motosiklet sürücüsü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KAZA KAMERADA

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, devrilen motosikletin sürüklendiği ve park halindeki kamyona çarptığı görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı