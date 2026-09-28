Haberler

Esenler'de kaygan yolda sürüklenen motosiklet kamyona çarptı, sürücü yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Esenler'de kaygan yolda sürüklenen motosiklet kamyona çarptı, sürücü yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Esenler'de yağışın kayganlaştırdığı yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün motosikleti sürüklenerek park halindeki kamyona çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza kameraya yansıdı.

ESENLER'de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet sürüklenerek park halindeki kamyona çarptı. Sürücünün yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Mehmet Akif İnan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet sürüklenerek park halindeki kamyona çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralandığı belirlenen motosiklet sürücüsü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KAZA KAMERADA

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, devrilen motosikletin sürüklendiği ve park halindeki kamyona çarptığı görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Yol kesen sürücü ve yanındaki şahıs, bedelini ağır ödedi

Bu eşkıyalığın bedeli çok ağır oldu

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eskişehir'de feci kaza: TIR'ın çarptığı otomobilde 2 kişi hayatını kaybetti

Bu araçtan kimse sağ çıkamadı: Resmen kağıt gibi ezildi
İş yerini kurşunlamak için etek giydi, kapüşon taktı: Yine de yakalandılar

Polisi yanıltmak için yaptıkları işe yaramadı: Yakayı ele verdiler
İstanbul'u sağanak vurdu! Yol çöktü, alt geçidi su bastı, toprak kaydı, 25 kişi tahliye edildi

İstanbul'u sağanak vurdu! Yol çöktü, alt geçidi su bastı, toprak kaydı
Genç kadını hayattan kopardı, 'tam kusurlu' raporuna rağmen serbest bırakıldı

Yolu kontrol etti ama yetmedi! "Tam kusur" raporuna rağmen...
İstanbul Havalimanı'nda icra şoku: İran yolcu uçağına kalkış öncesi el konuldu

İstanbul Havalimanı'nda yaşandı: Yolcular içindeyken uçağa haciz geldi
Türkiye-İtalya maçı için Bursa'ya giden iş insanı İsmail Ağırbaş, kalp krizinden hayatını kaybetti

Milli maç için Bursa'ya gitmişti! 2 çocuk babası kalbine yenildi
Toplu tecavüz sonrası öğrenciler üniversiteyi yaktı! Eğitime 10 gün ara verildi

İnfial yaratan iddia! Binlerce öğrenci üniversiteyi ateşe verdi