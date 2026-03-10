Haberler

Esenler'de inşaat şantiyesindeki işçi konteyneri yandı

Esenler'de inşaat şantiyesindeki işçi konteyneri yandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Esenler'de bir inşaat şantiyesinde çıkan yangında, içerisinde kimse bulunmayan 2 katlı işçi konteyneri hasar gördü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

Esenler'de şantiye alanındaki işçi konteyneri çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Havalimanı Mahallesi Kırgız Sokak'taki bir inşaat şantiyesinde bulunan 2 katlı işçi konteynerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itifaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İçerisinde kimsenin bulunmadığı öğrenilen konteynerdeki yangın itifaye ekiplerince söndürüldü.

Konteynerin kullanılamaz hale geldiği yangında, ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor.

Kaynak: AA / Yasin Cingöz
İngiltere'de Ferdi fırtınası! Birinci sıraya yükseldi

İngiltere'de Ferdi fırtınası!
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Erkek arkadaşını ziyarete giden kadın, bu fotoğrafı paylaşıp yardım istedi

Erkek arkadaşını ziyarete giden kadın, bu fotoğrafı paylaşıp yardım istedi
Sezen Aksu'ya şarkı yazdıran dizi final yapıyor

Sezen Aksu'ya şarkı yazdıran dizi final yapıyor
Santiago Bernabeu Türk futboluyla yarışıyor

Türk futboluyla yarışan stadyum!
Ortadoğu'daki savaş futbolu da vurdu

Korkulan oldu!
Erkek arkadaşını ziyarete giden kadın, bu fotoğrafı paylaşıp yardım istedi

Erkek arkadaşını ziyarete giden kadın, bu fotoğrafı paylaşıp yardım istedi
Kim'i küplere bindiren adım: Korkunç sonuçlar doğuracak

Kim'i küplere bindiren adım: Korkunç sonuçlar doğuracak
Ramazan iddiaları sonrası Celal Karatüre sessizliğini bozdu

Ramazan iddiaları sonrası Celal Karatüre sessizliğini bozdu