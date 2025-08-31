Esenler'de Balkonunda Erkek Cesedi Bulundu

Güncelleme:
Esenler'de bir binanın bahçe katında hareketsiz yatan bir erkek cesedi bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kişinin başından darbe alarak yaşamını yitirdiğini tespit etti. Cenaze, kimliğinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olay saat 19.00 sıralarında Kemer Mahallesi 905. Sokak'ta meydana geldi. Binanın bahçe katının balkonunda hareketsiz yatan bir kişinin olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibinin incelemesinde, yerde yatan kişinin başından darbe alarak hayatını kaybettiği belirlendi. Bunun üzerine polis ekipleri, adreste olay yeri inceleme çalışması yaptı. Hayatını kaybeden kişinin kimliği tespit edilemedi. Ekiplerin çalışmalarının tamamlanmasının ardından cest, kimliğinin ve kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
