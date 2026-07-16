Esenler'de 15 Temmuz Şehitleri İçin Anma Yürüyüşü ve Program Düzenlendi

Esenler'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü dolayısıyla şehitleri anma yürüyüşü ve programı düzenlendi.

15 Temmuz Millet Bahçesi'nde bir araya gelen vatandaşlar, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan 253 şehidin isimlerinin işlendiği, 253 metre uzunluğundaki Türk bayrağını, tekbir ve dualar eşliğinde omuzlarında taşıyarak Dörtyol Meydanı'na kadar yürüdü.

Yürüyüşün ardından Dörtyol Meydanı'nda şehitleri anmak amacıyla program düzenlendi.

İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, 15 Temmuz'un sadece bir darbe girişimi değil, aynı zamanda Türkiye'nin yeniden inşa edildiği ve milletin iradesinin tüm dünyaya gösterildiği tarihi bir milat olduğunu söyledi.

Göksu, 15 Temmuz'un bir "diriliş gecesi" olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Bugün 15 Temmuz, tarihin bize önemli şeyleri armağan bıraktığı, insanlığın ve medeniyetin ne olduğunu öğrettiği anlamlı bir gün. Bugün yürekli insanların yüreğini ortaya koyduğu, vatan nedir dediğinizde 'Vatan işte budur.' deyip tarihe tescillediği gündür. Biz bu dua meydanında, bu topraklara kim ki yan gözle bakarsa o gözleri oyacağımızı, ayağımızı bastığımız yerin toprak değil, vatan olduğunu söyledik."

15 Temmuz'un büyük bir ders niteliği taşıdığını ifade eden Göksu, "Öncelikle şunu öğrendik. Bu ülkenin başına musallat olmuş, insanları Allah'la aldatan, insanların emeğine, yüreğine, imanına ve inancına kahpelik yapanları öğrendik. 15 Temmuz bize yeni Çanakkaleleri, yeni hikayeleri anlattı. Bir milletle devlet aynı istikamete koşarsa, hangi belaların defedilebileceğini 15 Temmuz'da öğrendik." dedi.

"15 Temmuz bir ilk olmadığı gibi son da olmayacaktır"

Ak Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de 253 şehidi rahmet ve minnetle anarak, "15 Temmuz, 100 sene önce çıplak ayaklarla bağımsızlık mücadelesi veren milletimizin aynı ruhla, aynı inançla ve aynı iradeyle, çıplak ellerle tanklara karşı vermiş olduğu bir mücadeledir. 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bizzat kendisini meydanlara, bizzat milletinin içerisine getirdiği ve milletini de havalimanlarına ve meydanlara davet ettiği bir gecedir." ifadelerini kullandı.

15 Temmuz ruhunu en üst ölçekte yaşatmaya devam ettiklerini kaydeden Özdemir, "Çünkü biliyoruz ki unutulan kötülük tekrarlanır. O yüzden unutmayacağız, unutturmayacağız. 15 Temmuz bir ilk olmadığı gibi son da olmayacaktır. Emperyal güçlerin emelleri 15 Temmuz'da sona ermiş değildir. Başka kılıklarda, başka boyutlarda ve başka aparatlarla yine ülkemizin ve milletimizin üzerindeki çalışmaları devam etmektedir ve edecektir." diye konuştu.

Özdemir, 15 Temmuz sonrası Türkiye'de ordunun, emniyetin ve devlet kurumlarının milli güçlerle donatıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bakın yıllar yılı bizler terörle mücadele ediyorduk. Yıllar yılı PKK terörüyle dağda, bayırda mücadele ediyorduk. Ama şunu gördük, 15 Temmuz'da ordumuzun kurmay kadrosunun yarısı FETÖ terör örgütü mensubuymuş. İşte onlardan arınan ordumuzla birlikte dağda, bayırda, mağarada PKK terör örgütünü ülkemizin dışarısına attık. Onunla da kalmadık, Fırat Kalkanı Harekatı'yla, Zeytin Dalı Harekatı'yla ve birçok harekatla birlikte biz ülkemiz sınırları dışarısındaki PKK terör örgütünün koridorunu da tarumar ettik. İşte bu mücadele sadece vatan toprakları sınırlarında değil, gönül coğrafyamızda devam etmektedir."

Türkiye'nin Karabağ, Libya ve Suriye'de güçlü iradesini ortaya koyduğunu vurgulayan Özdemir, "Sayın Cumhurbaşkanımızın başımızda olduğu bir dönemde, Rabbim bizleri inşallah Gazzeli kardeşlerimizin de ferahına, Kudüs'ün de özgürlüğüne şahit kılsın, bizleri memnun eylesin diyorum." dedi.

Programda, birer konuşma yapan İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Gözen ve Esenler Kaymakamı Süleyman Özçakıcı da Türkiye'nin birliğini hedef alan hain girişime karşı milletin gösterdiği kararlılığa vurgu yaparak, tüm şehitlere rahmet, gazilere uzun ömür diledi.