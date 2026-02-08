Esenler'de "11. Hamsi ve Horon Festivali" düzenlendi

Esenler Belediyesi ile Esenler Rizeliler Derneği işbirliğiyle düzenlenen "11. Hamsi ve Horon Festivali"nde, vatandaşlara 5 ton hamsi ikram edildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Esenler Dörtyol Meydanı'nda gerçekleştirilen festivale Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Esenler Kaymakamı Süleyman Özçakıcı, Belediye Başkanı Tevfik Göksu ile vatandaşlar katıldı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği festivalde, Bakan Bak ile Belediye Başkanı Göksu katılımcılara ekmek arası hamsi ikram etti.

Bakan Bak, festivalde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin birlik ve beraberlik içinde yoluna devam ettiğini belirtti.

Türk milletinin her zaman mazlumların yanında durduğunu ve ülkenin güçlü iradesiyle yatırımlarını sürdürdüğünü vurgulayan Bak, "6 Şubat depremlerinin ardından devlet, tüm imkanlarıyla deprem bölgesinde yeniden inşa çalışmalarını sürdürdü. Yapılan konutlar ve yatırımlarla şehirler yeniden ayağa kalktı." ifadelerini kullandı.

Bak, Esenler'de gerçekleştirilen kentsel dönüşüm ve sosyal yatırımların önemine değinerek, ilçede spor tesisleri ve gençlik merkezlerinin artarak hizmet verdiğini, yapımı süren 6 bin kişilik spor salonunun kısa sürede tamamlanarak gençlerin hizmetine sunulacağını aktardı.

Ailelere ve gençlere seslenen Bak, "Dijital bağımlılık, uyuşturucu ve kumar gibi kötü alışkanlıklara karşı spor en güçlü koruyucu alanlardan biri. Çocuklarınızı spor tesislerine yönlendirin, onlarla daha fazla vakit geçirip eğitim durumlarını ve arkadaş çevrelerini yakından takip edin." değerlendirmesinde bulundu.

Bak, festivalin Karadeniz kültürünü yaşatırken aynı zamanda farklı şehirlerin kültürel değerlerini bir araya getirdiğini kaydetti.

Esenler Kaymakamı Özçakıcı da "Bugün Karadeniz'in, Rize'nin, aslında tüm memleketin güzelliklerini, bereketini herkesle paylaşmak için bir aradayız. En büyük zenginliğimiz bu birlik ve beraberliğimiz." ifadelerini kullandı.

Esenler Belediye Başkanı Göksu ise Türkiye'de ilk kez Hamsi ve Horon Festivali'ni Esenler'de başlattıklarını belirterek, "Bizden sonra birçok belediye bu festivali yapmaya başladı." diye konuştu.

Festival kapsamında, vatandaşlara ikram edilen 5 ton hamsinin yanı sıra Rize çayı ve helva da dağıtıldı.

Etkinlikte, "53 Hamsiyi En Kısa Sürede Yeme Yarışması"nda birinci olan Cabir Gülbay'a ücretsiz sürücü kursu eğitim hakkı verilirken, ikinci ve üçüncüye ise kemençe hediye edildi.