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Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü Esenboğa Havalimanı Başmüdürlüğünce uçak yangını tatbikatı yapıldı.

Tatbikatta, senaryo gereği içinde 160 yolcu, 7 kişilik mürettebat ve deposunda 6 bin litre yakıt bulunan, bir hava yoluna ait İstanbul-Ankara seferini yapan Boeing 737 tipindeki yolcu uçağı, gece saatlerinde iniş sırasında kaza yaptı.

Kazada uçağın motorlarında ve gövde altında çıkan yangın nedeniyle "uçak kaza kırım" alarmı verildi. Bunun üzerine Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele (ARFF) ekipleri harekete geçti.

İki dakika içinde olay yerine ulaşan ARFF ekipleri, kabin ekibinin başlattığı yolcu tahliyesine destek verdi.

160 yolcu ve 7 kişilik mürettebatı bulunan uçak, kısa sürede tahliye edildi.

Ekipler, uçakta sıkışan 8 yolcuyu kurtararak sağlık ekiplerinin oluşturduğu triyaj alanına ulaştırdı.

Yaralılar sedyelerle ambulanslara taşındı ve buradaki ilk müdahalenin ardından hastanelere sevk edildi.

Öte yandan yangın kısa sürede söndürülerek soğutma çalışmalarına başlandı.

Tahliye operasyonu ve yangın soğutma işlemlerinin ardından uçak güvenli bölgeye çekildi, pist yeniden ulaşıma açıldı.

Söz konusu tatbikatta, Esenboğa Havalimanı'nda olası bir uçak kazasına karşı ARFF ekiplerinin gece şartlarındaki müdahale süresi ve kurtarma kabiliyeti ile kabin, sağlık ve güvenlik ekipleri arasındaki koordinasyon değerlendirildi.

Kaynak: AA