Esenbey Mahalle Muhtarı Mehmet Sarpkaya gerçekleştirildi

AKÇADAĞ, MALATYA (Bültenler) - "30 YILLIK RÜYAMIZI BAŞKAN GÜRKAN GERÇEKLEŞTİRDİ"

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 2022 yılı yatırım programı kapsamında Akçadağ İlçesi Esenbey, Doğantepe ve Taşolar Mahallelerinin içme suyu ve kanalizasyon hattı çalışmalarına başladı. MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Selahattin Kaya, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Süleyman Şahin ve beraberindeki heyet bölgede yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın sayesinde 30 yıllık hayalin gerçekleştiğini aktaran Akçadağ İlçesi Esenbey Mahalle Muhtarı Mehmet Sarpkaya, "30 yıllık hayalimizi sağ olsun Selahattin Başkan gerçekleştiriyor. Yer altına yapılan yatırımlar görülmez. Ama Selahattin Başkanımızın talimatları ile MASKİ Genel Müdürlüğü mahallemize çok büyük yatırım yapıyor. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan olmak üzere emeği geçen herkese mahalle halkım ve kendi adıma teşekkür ediyorum" dedi.

Yapılan hizmetlerden dolayı memnun olduklarını dile getiren Akçadağ İlçesi Doğantepe Mahalle Muhtarı Hacı Hamza Doğan, "Selahattin Başkan ve ekibine sonsuz teşekkür ediyorum. Sorunlarımıza anında çözüm buluyorlar. Bizler hizmetlerden çok memnunuz" diye konuştu.

Çalışmalar hakkında bilgiler veren MASKİ Genel Müdürlüğü Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Süleyman Şahin, "Proje kapsamında; Esenbey, Doğantepe ve Taşalor Mahallesi'ne içme suyu ve kanalizasyon hattı inşa edeceğiz. Yaklaşık iki bin kişilik nüfusa hizmet edecek projemizi Başkanımız Selahattin Gürkan'ın talimatlarıyla gerçekleştiriyoruz. Yapılacak çalışmaların şimdiden Esenbey, Doğantepe ve Taşalor Mahallesi'ne hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

MASKİ Genel Müdürlüğü olarak 2022 yılı içinde çok ciddi çalışmalar yapacaklarını belirten MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Selahattin Kaya, "Bu yıl kış biraz çetin geçti.Bizler Mart'ın sonu Nisan başı gibi Malatya'nın tamamında çalışmalarımıza başladık. Akçadağ İlçesi Esenbey ve Doğantepe Mahallesi'nde içme suyu ve kanalizasyon altyapısını yenileme ve kısmen yeni hat yapımı çalışmaları yapıyoruz.Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan göreve geldiği gün bizlere talimat verdi. İçme suyu ve kanalizasyonu olmayan yerleşim yeri kalmayacak dedi. Yaklaşık 3 yıldır içme suyu ve kanalizasyon çalışmaları yapıyoruz. Burada gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızın Esenbey'ye, Doğantepe 'ye ve bağlılarına hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

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