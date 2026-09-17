Esed rejiminden kaçan Suriyeli, duvar örerek sakladığı kütüphanesine yıllar sonra kavuştu

Esed rejiminden kaçan Suriyeli, duvar örerek sakladığı kütüphanesine yıllar sonra kavuştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Suriye'de Esed rejimi saldırılarından endişe ederek gösterilerin başladığı dönemde evindeki kütüphaneyi duvar örerek saklayan Suriyeli adam, kitaplarına yıllar sonra kavuştu.
Suriye'de Esed rejimi saldırılarından endişe ederek gösterilerin başladığı dönemde evindeki kütüphaneyi duvar örerek saklayan Suriyeli adam, kitaplarına yıllar sonra kavuştu.
Sosyal medyada yer alan bilgilere göre, Suriyeli yaşlı adam, Ekim 2011'de devrik rejimden kaçarak Kuveyt'e gitmeden önce Humus'taki evinde yer alan kitaplarını korumak için kütüphaneyi duvar örerek kapattı.
Devrimin ardından yaklaşık 15 yıl sonra vatanına dönen Suriyeli, duvarla örerek korumayı başardığı kütüphanesine yeniden kavuştu.
Suriyeli adamın, duvarı yıkarak kitaplarına yeniden kavuştuğu anın görüntüsü sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Görüntülerde, saklı kalan kütüphanedeki yüzlerce kitabın hiçbir zarar görmediği, nem ve tahribattan etkilenmeden ilk günkü halini koruduğu görüldü.
Suriye'de 2011'de başlayan gösterilerin ardından milyonlarca insan Esed rejiminin saldırıları nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda kalmıştı.