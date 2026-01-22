Esat Yontunç havalimanında gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı. Yontunç bugün yurda dönerken İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

"ALNIM AK, KENDİME GÜVENİYORUM"

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından dün bir açıklama yapan Yontunç, "Hayatım boyunca bu konularla ilişkim olmamıştır. Alnım ak, ben kendime güveniyorum, ilk uçakla ülkeme döneceğim" ifadelerini kullandı.

ESAT YONTUNÇ KİMDİR?

Esat Yontunç, 5 Mayıs 1969 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Eğitimini Moda Koleji'nde tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Antropoloji Bölümü'nden mezun olmuştur.

24 YILDIR ACUN ILICALI İLE ÇALIŞIYOR

2002 yılında Acun Ilıcalı ile birlikte "Acun Firarda" programını hazırlayan Yontunç, 2004 yılından beri Acun Medya'da genel koordinatör olarak görev alıyor. Yontunç; Acun Firarda, Devler Ligi, Yok Böyle Dans, Fear Factor, Dokun Bana, Var Mısın Yok Musun, Survivor, O Ses Türkiye, Yetenek Sizsiniz, 3 Adam, Rising Star Türkiye, O Ses Çocuklar, Ütopya, Komedi Türkiye, Saba İle Oyuna Geldik, Ver Fırına gibi bir çok büyük prodüksiyonlu ve bütçeli TV programının genel koordinatörlüğünü üstlendi.