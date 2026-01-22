Haberler

Esat Yontunç havalimanında gözaltına alındı

Güncelleme:
Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç, İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Yontunç, hakkında yakalama kararı çıkarılmasının ardından yaptığı açıklamada "Hayatım boyunca bu konularla ilişkim olmamıştır" ifadelerini kullandı.

  • Esat Yontunç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın uyuşturucu soruşturması kapsamında yakalama kararı çıkarılan kişiler arasında yer alıyor.
  • Esat Yontunç, İstanbul Havalimanı'nda yurda dönerken gözaltına alındı.
  • Esat Yontunç, 2004 yılından beri Acun Medya'da genel koordinatör olarak görev yapıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı. Yontunç bugün yurda dönerken İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

"ALNIM AK, KENDİME GÜVENİYORUM"

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından dün bir açıklama yapan Yontunç, "Hayatım boyunca bu konularla ilişkim olmamıştır. Alnım ak, ben kendime güveniyorum, ilk uçakla ülkeme döneceğim" ifadelerini kullandı.

Esat Yontunç havalimanında gözaltına alındı

ESAT YONTUNÇ KİMDİR?

Esat Yontunç, 5 Mayıs 1969 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Eğitimini Moda Koleji'nde tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Antropoloji Bölümü'nden mezun olmuştur.

24 YILDIR ACUN ILICALI İLE ÇALIŞIYOR

2002 yılında Acun Ilıcalı ile birlikte "Acun Firarda" programını hazırlayan Yontunç, 2004 yılından beri Acun Medya'da genel koordinatör olarak görev alıyor. Yontunç; Acun Firarda, Devler Ligi, Yok Böyle Dans, Fear Factor, Dokun Bana, Var Mısın Yok Musun, Survivor, O Ses Türkiye, Yetenek Sizsiniz, 3 Adam, Rising Star Türkiye, O Ses Çocuklar, Ütopya, Komedi Türkiye, Saba İle Oyuna Geldik, Ver Fırına gibi bir çok büyük prodüksiyonlu ve bütçeli TV programının genel koordinatörlüğünü üstlendi.

Olgun Kızıltepe
500

Yorumlar (6)

Haber Yorumlarıdeep horizon:

sıra bu karaparacı ingiliz acunda oda yediği nanelerin hesabını verecek survivor nasıl çekiliyor devlet herkese gösterecek

Yorum Beğen34
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHakan Taş:

Nasılda zorunuza gitmiş ne yaptı size acaba ???

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıMurat Şengezer:

Ülke Nereye Gidiyor.

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTutankamon Hoca:

Adam kendi ayağıyla ilk ucakla geliyorum dedi hakkındaki soruşturma icin gözaltına alınmak nedemek ayagıyla gelmiş zaten bunlar bazışeyler öncüleri herşeyde söylenmez

yanıt2
yanıt0
Haber Yorumlarıyasin yaşaran:

AKİF'TE ölye diyordu

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıB.Volkan T.:

Hadi bakalim.. nereye uzanacak... gerisi gelmeli...

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

