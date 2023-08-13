Eşi ve 3 çocuğu içerideyken evi ateşe verdi

İstanbul Esenyurt'ta bir şahıs, eşi ve 3 çocuğu ile birlikte yaşadığı evi ateşe verdi. Yangın sırasında anne, çocuklarıyla birlikte dışarı çıktı. Evi yakan şahıs ise polis ekipleri tarafından binadan zorla çıkarıldı.

Esenyurt'ta bir kişi, eşi ve çocuklarının evde olduğu anda daireyi ateşe verdi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, evi yakan Mehmet D. polis ekipleri tarafından binadan zorla çıkarıldı.

EVİ ATEŞE VERDİ

Yangın, 15.50 sıralarında Balıkyolu Mahallesi 478. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre madde kullanan Mehmet D. eşi ve 3 çocuğu ile birlikte yaşadığı evi ateşe verdi. Evde bulunan Mehmet D.'nin eşi çocuklarını alarak dışarı çıkardı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

BİNA SAKİNLERİ TEPKİ GÖSTERDİ

Evi yakan Mehmet D. polis ekipleri tarafından binadan zorla çıkarıldı. İtfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede söndürülürken, bina sakinleri Mehmet D.'ye tepki gösterdi. Polis ekipleri tarafından sağlık ekiplerine teslim edilen Mehmet D. tedbir amacıyla hastaneye götürüldü.