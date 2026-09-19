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Erzurum Yakutiye'de M.E.B., bıçakla babasına saldıran H.T.'yi bacağından vurdu

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Erzurum Yakutiye'de M.E.B., bıçakla babasına saldıran H.T.'yi bacağından vurdu
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Erzurum'un Yakutiye ilçesinde M.E.B. (38), iş yerine bıçakla gelip imam olan babası A.B.'yi darbeden H.T.'yi (40) tabancayla bacağından vurdu. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, yaralanan H.T. hastaneye kaldırıldı ve M.E.B. tabancayla polise teslim oldu.

ERZURUM'da M.E.B. (38), iş yerine bıçakla gelip imam olan babasını darbeden H.T.'yi (40) tabancayla bacağından vurarak. O anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, öğle saatlerinde Yakutiye ilçesinde meydana geldi. H.T., cuma namazı öncesi aralarında alacak meselesi bulunan S.B.'nin Kazım Karabekir Paşa Mahallesi Aşkale Garajı Sokak'taki iş yerine gitti. İmam olan baba A.B., oğlu S.B.'nin dükkanda olmadığını söyledi. Aldığı cevaba öfkelenen H.T., bıçak teşhirinde bulunduğu A.B.'ye önce küfür etti, ardından da saldırdı. A.B.'yi darbeden H.T. bölgeden uzaklaşıp, cuma namazından sonra tekrar elinde bıçakla aynı iş yerine geldi. Bağırıp, hakaret etmeye başlayan H.T.'yi gören A.B.'nin diğer oğlu M.E.B., bir elinde bıçak, diğer elinde de tabancayla dışarı çıktı. H.T.'yi kovalayan M.E.B, tabancayla havaya 3 el ateş etti. Daha sonra silahın namlusunu H.T.'ye çeviren M.E.B., tabancayı 2 kez ateşledi. Tabancadan çıkan kurşunlardan birinin bacağına isabet eden H.T., yaralandı. Bu anlar, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Görüntülerde, yaralanan H.T.'nin, elinde bıçakla hakaretlerini sürdürdüğü anlar da yer aldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı H.T., ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, M.E.B. suç aleti tabancayla polise teslim oldu.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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