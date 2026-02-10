Erzurum ve Kars'ta kar, Ağrı ile Ardahan'da soğuk hava etkili oluyor

Erzurum ve Kars'ta kar, Ağrı ile Ardahan'da da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Erzurum'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, kenti beyaza bürüdü.

Sürücü ve vatandaşlar, yol ve kaldırımlarda biriken kar nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.

Kentteki tarihi yapılardan Çifte Minareli Medrese, Erzurum Kalesi, Ulu Cami, Yakutiye Medresesi, Tepsi minareli saat kulesi ve Lala Paşa Camisi kar yağışı altında görüntülendi.

Belediye ekipleri kent genelinde kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Kars

Kars'ta dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar, hayatı olumsuz etkiliyor.

Kar yağışıyla beyaza bürünen ağaçlar, araçlar ile Kars Kalesi ve çevresi güzel görüntü oluşturdu.

Kars Belediyesi ekipleri kar küreme çalışması başlattı.

Sarıkamış ilçesinde kar yağışıyla sarıçam ormanları, bitkiler ve her yer beyaza büründü.

İlçeye 10 kilometre uzaklıktaki 2 bin 368 rakımlı Handere Geçidi'nde kar kalınlığı 1,5 metreyi aştı.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.

Ağrı/Ardahan

Ağrı'da da soğuk hava nedeniyle çatılarda buz sarkıtları oluştu, vatandaşlar üstüne battaniye örterek araçlarını korumaya çalıştı.

Soğuk havanın etkili olduğu Ardahan'da yol ve kaldırımlarda buzlanma oluştu, akarsuların yüzeyi buz tuttu.