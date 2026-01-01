Haberler

Erzurum ve Kars için kuvvetli kar uyarısı

Güncelleme:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Erzurum ve Kars çevrelerinde beklenen kuvvetli kar yağışları hakkında uyarıda bulundu. Gece saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülen yağışlar nedeniyle ulaşımda aksamalar ve buzlanma gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

Erzurum ve Kars çevreleri için kuvvetli kar uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün açıklamasına göre, Erzurum ve Kars çevrelerinde devam eden kar yağışlarının etkisini artırarak yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Yağışların gece saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Yağışla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkati ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oluyor

